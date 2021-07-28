HÓNG: Lí do 'gái xế bóng chuyển giới' mặt nhàu 'ăn tươi nuốt sống' trai trẻ cuồn cuộn, bí quyết giường chiếu hay gì đây?

Trong quá khứ nàng gái lỡ thì quá lứa cũng từng yêu say đắm một người và chia sẻ hình ảnh kèm các clip khóa môi lên trang cá nhân. Dân mạng còn trầm trồ khen bà quá chung thủy. Thế nhưng việc chụp ảnh với nhiều trai trẻ gần đây khiến dân chúng "bán tín bán nghi" liệu bà có chung thủy thật sự hay chỉ thích đùa vui thế gian bên dàn trai trẻ cuồn cuộn.

Hiện tượng đình đám 'gái già chuyển giới ' Sitang Buathong rất được công chúng Thái Lan và cả dân mạng Việt quan tâm. Chưa kể style lạ lùng của bà thì việc đường tình rình rang với toàn trai trẻ, phi công, mà toàn là trai đẹp lựa tuyển khiến dân chúng vô cùng tò mò và khó hiểu. Có chàng thì xì tin, có chàng manly cuồn cuộn nhưng cũng có chàng tô môi đỏ thắm.

Thế nhưng cũng chăm chỉ khoe ảnh bên dàn trai đẹp khiến dân mạng khó hiểu

"Gái già chuyển giới" đình đám Sitang Buathong dù không có gương mặt xinh đẹp, phải nói là nhàu nát nhưng vẫn hút quá nhiều trai trẻ. Bà cũng không giàu, cho nên việc nhiều phi công vây quanh khiến dân mạng đồn đoán chắc hẳn bà có kỹ năng giường chiếu tuyệt vời nên mới hút bạn trai như thế.

Bà chinh qua đủ mọi style, từ truyền thống đến sexy không hề 'thua chị kém em'

Ngoài ra bà còn thường hay đi tân trang và chữa mặt rỗ của mình nhưng tình hình không mấy khả quan. Đôi khi còn bị dân mạng "tố" là làm dụng photoshop quá đà. Chẳng hiểu sao những clip cô ăn mặc lòe loẹt, make up diêm dúa lại cực kỳ hút người xem và nhận về nhiều lời bàn tán xôn xao. Cô hay chọn các màu trang điểm cực chóe để phù hợp với style váy đầm cực "lạ" của mình.

Dù từng tân trang nhan sắc nhưng dân mạng cho rằng không khá khẩm hơn mấy

Hiện tại loạt ảnh cô tình tứ bên dàn trai trẻ vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về hàng loạt lời bàn tán rôm rả.

Ảnh: Tổng hợp