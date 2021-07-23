Gái xinh nhe răng 'ngấu nghiến' nguyên con rắn dài cả mét ngay trên sóng khiến người xem rùng mình

Chuyện lạ 23/07/2021 16:08

Trong lúc 'măm măm' con rắn, cô gái nhai ngấu nghiến có vẻ rất ngon lành.

Việc các trai xinh, gái đẹp lên mạng tạo chiêu trò câu views ăn con này, con kia cũng không phải là hiếm. Ngoài ăn bò cạp, cào cào, châu chấu... thì mới đây một cô gái khiến MXH xôn xao khi ăn nguyên con rắn còn lè lưỡi.

Cụ thể, trong clip cô nàng để nguyên con rắn và nhe hàm răng nhai ngấu nghiến. Nhiều người xem vào cho rằng trông quá kinh dị, số khác lại bảo rằng việc ăn rắn đâu có ai cấm nên không nên xét nét quá lố. Thế nhưng khi nhìn vào con rắn làn da bóng loáng, trông chưa được chế biến thành món mà cô nàng đã "măm măm" nhiệt tình khiến ai nấy đều thất kinh.

con ran 1
Nhìn cái lưỡi con rắn còn lè ra khiến ai nấy đều thất kinh - Ảnh: Internet
con ran 2
Cô gái nhai con rắn trông rất ngon lành - Ảnh: Internet

Được biết đây là một đoạn clip mukbang, dân mạng đồn đoán có thể cô gái đang tạo một thử thách nhỏ nào đó cho bản thân để thu hút người xem. Ngoài ra trước đây cũng có nhiều nhân vật trên mạng tạo clip ăn các động vật khó nuốt để gây chú ý. Đa số đều bị "ném đá" và nhận về nhiều bình luận trái chiều. Clip mukbang ăn rắn nguyên con của cô gái này đã đạt hơn 1,3 triệu và số bình luận đã vượt qua 4,1k.

con ran 3
Một clip khác trên TikTok của cô gái chế biến rắn nhưng lại được cư dân mạng khen là tinh tế và dễ thương - Ảnh: Chụp từ clip
con ran 4
Một hình ảnh há miệng với con bò cạp được dân mạng cho là giống 'ghép' trông khá sợ trên YouTube - Ảnh: Internet
con ran 5
Sâu dừa cũng là món khoái khẩu của nhiều người dù trông hơi khó nuốt - Ảnh: Internet

Dân mạng sau khi xem clip kháo nhau rằng chắc hẳn cô gái phải tự tin lắm mới dám ăn cả con rắn như thế thì đa phần ai trông thấy con vật này đều kinh hồn bạt vía bỏ chạy. Hiện clip của cô gái vẫn gây xôn xao cư dân mạng.

Từ khóa:   ăn rắn hotgirl clip rắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 5 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 5 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 5 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm