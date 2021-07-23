Việc các trai xinh, gái đẹp lên mạng tạo chiêu trò câu views ăn con này, con kia cũng không phải là hiếm. Ngoài ăn bò cạp, cào cào, châu chấu... thì mới đây một cô gái khiến MXH xôn xao khi ăn nguyên con rắn còn lè lưỡi.

Cụ thể, trong clip cô nàng để nguyên con rắn và nhe hàm răng nhai ngấu nghiến. Nhiều người xem vào cho rằng trông quá kinh dị, số khác lại bảo rằng việc ăn rắn đâu có ai cấm nên không nên xét nét quá lố. Thế nhưng khi nhìn vào con rắn làn da bóng loáng, trông chưa được chế biến thành món mà cô nàng đã "măm măm" nhiệt tình khiến ai nấy đều thất kinh.