Trong lúc 'măm măm' con rắn, cô gái nhai ngấu nghiến có vẻ rất ngon lành.
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Việc các trai xinh, gái đẹp lên mạng tạo chiêu trò câu views ăn con này, con kia cũng không phải là hiếm. Ngoài ăn bò cạp, cào cào, châu chấu... thì mới đây một cô gái khiến MXH xôn xao khi ăn nguyên con rắn còn lè lưỡi.
Cụ thể, trong clip cô nàng để nguyên con rắn và nhe hàm răng nhai ngấu nghiến. Nhiều người xem vào cho rằng trông quá kinh dị, số khác lại bảo rằng việc ăn rắn đâu có ai cấm nên không nên xét nét quá lố. Thế nhưng khi nhìn vào con rắn làn da bóng loáng, trông chưa được chế biến thành món mà cô nàng đã "măm măm" nhiệt tình khiến ai nấy đều thất kinh.
Được biết đây là một đoạn clip mukbang, dân mạng đồn đoán có thể cô gái đang tạo một thử thách nhỏ nào đó cho bản thân để thu hút người xem. Ngoài ra trước đây cũng có nhiều nhân vật trên mạng tạo clip ăn các động vật khó nuốt để gây chú ý. Đa số đều bị "ném đá" và nhận về nhiều bình luận trái chiều. Clip mukbang ăn rắn nguyên con của cô gái này đã đạt hơn 1,3 triệu và số bình luận đã vượt qua 4,1k.
Dân mạng sau khi xem clip kháo nhau rằng chắc hẳn cô gái phải tự tin lắm mới dám ăn cả con rắn như thế thì đa phần ai trông thấy con vật này đều kinh hồn bạt vía bỏ chạy. Hiện clip của cô gái vẫn gây xôn xao cư dân mạng.