Lạ đời: Món gì mà 'nước đỏ' phụt lổm chổm, dòm thì khiếp nhưng ăn thì ngon 'bá cháy'

Nhìn món này trong lúc chế biến ai cũng rùng mình tuy nhiên khi nếm thử thì lại ngon bất ngờ.
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Trong dân gian có những món ăn tuy nhìn hơi lạ nhưng lại ngon vô cùng. Hột vịt lộn, tiết canh hay sâu dừa bò lổm ngổm trong chén nước mắt đều khiến thực khách "mắt tròn mắt dẹt" không phải ai cũng dám thử.
Mới đây một đoạn clip ghi lại cảnh chế biến lòng lợn đã nhận nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Trong lúc chế biến món ăn khi nhìn vào trong một chiếc nồi, người ta lại thấy rất nhiều tia nước có màu đỏ như máu phun ra từ giữa những khúc lòng. Cảnh tượng này nếu ai không hiểu rõ về cách chế biến lòng lợn chắc chắn sẽ rùng mình.
Được biết, đây là quá trình luộc lòng lợn, loại lòng được nhồi tiết cùng các nguyên liệu như đỗ xanh, rau thơm và gia vị bên trong. Lúc chế biến và luộc, những khúc lòng bị buộc chặt sẽ phồng lên, vì thế người ta phải dùng một chiếc que tre vót nhọn chọc thủng vài lỗ trên khúc lòng. Đó là lý do mà có những tia nước màu đỏ (chính là tiết) phun ra từ các khúc lòng.
Nhiều cư dân mạng cũng đã nhanh chóng điểm chỉ những quán ăn lòng lợn ngon ở Hà Nội như lòng rán Nguyễn Siêu, lòng Chát... Ngoài ra vài bạn cũng đã comment rôm rả: "Nhìn vậy chứ ngon bá cháy à nghen", "Ai chưa ăn ăn thử đi, tuyệt vời", "Trông cái gì phụt phụt ra kinh thế"...
Hiện tại đoạn clip vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều lời bình luận rôm rả.