Lạ đời: Món gì mà 'nước đỏ' phụt lổm chổm, dòm thì khiếp nhưng ăn thì ngon 'bá cháy'

Trong dân gian có những món ăn tuy nhìn hơi lạ nhưng lại ngon vô cùng. Hột vịt lộn, tiết canh hay sâu dừa bò lổm ngổm trong chén nước mắt đều khiến thực khách "mắt tròn mắt dẹt" không phải ai cũng dám thử.

Mới đây một đoạn clip ghi lại cảnh chế biến lòng lợn đã nhận nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Trong lúc chế biến món ăn khi nhìn vào trong một chiếc nồi, người ta lại thấy rất nhiều tia nước có màu đỏ như máu phun ra từ giữa những khúc lòng. Cảnh tượng này nếu ai không hiểu rõ về cách chế biến lòng lợn chắc chắn sẽ rùng mình.