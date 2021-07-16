Tình huống ngộ 1-0-2 mùa dịch: Mua trứng trữ mùa giãn cách, mở tủ lạnh tá hỏa thấy... đàn vịt con

Trong thời buổi giãn cách xã hội thì việc nhiều bạn mua thực phẩm để dành ăn dần cũng là điều dễ thấy. Thế nhưng cũng chính vì điều này mà vô tình xảy ra những tình huống dở khóc dở cười như trường hợp dưới đây.

Một ngày đẹp trời của những bé vịt đáng yêu vừa chào đời - Ảnh: Internet

Cụ thể sau khi mua một số mì tôm và trứng để dành ăn qua ngày thì một ngày mở tủ lạnh ra, gia chủ bỗng tá hỏa khi thấy trứng đã nở thành vịt tự bao giờ. Có vẻ vừa mới ra đời nên lông của chú vịt vẫn còn bết dính. Sự đáng yêu của các chú vịt "trời sinh" bỗng khiến dân mạng thích thú.