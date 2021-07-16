Tình huống ngộ 1-0-2 mùa dịch: Mua trứng trữ mùa giãn cách, mở tủ lạnh tá hỏa thấy... đàn vịt con

Mùa giãn cách xã hội mua trứng vịt về trữ ăn dần nhưng mở tủ ra lại thấy vịt con kêu 'chíp chíp', bạn có trầm trồ?
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Trong thời buổi giãn cách xã hội thì việc nhiều bạn mua thực phẩm để dành ăn dần cũng là điều dễ thấy. Thế nhưng cũng chính vì điều này mà vô tình xảy ra những tình huống dở khóc dở cười như trường hợp dưới đây.
Cụ thể sau khi mua một số mì tôm và trứng để dành ăn qua ngày thì một ngày mở tủ lạnh ra, gia chủ bỗng tá hỏa khi thấy trứng đã nở thành vịt tự bao giờ. Có vẻ vừa mới ra đời nên lông của chú vịt vẫn còn bết dính. Sự đáng yêu của các chú vịt "trời sinh" bỗng khiến dân mạng thích thú.
Một số bình luận vui của cư dân mạng: "Tớ cũng mua về ăn mà sao chẳng thấy nở con nào", "Nhìn các chú vịt đáng yêu thế, ước gì có một con", "Ăn trứng hoài nên nhìn trứng là sợ rồi"...
Hiện, những hình ảnh về các chú vịt trời cho vẫn đang gây xôn xao MXH.