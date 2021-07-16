Tình huống ngộ 1-0-2 mùa dịch: Mua trứng trữ mùa giãn cách, mở tủ lạnh tá hỏa thấy... đàn vịt con

Chuyện lạ 16/07/2021 15:45

Mùa giãn cách xã hội mua trứng vịt về trữ ăn dần nhưng mở tủ ra lại thấy vịt con kêu 'chíp chíp', bạn có trầm trồ?

Trong thời buổi giãn cách xã hội thì việc nhiều bạn mua thực phẩm để dành ăn dần cũng là điều dễ thấy. Thế nhưng cũng chính vì điều này mà vô tình xảy ra những tình huống dở khóc dở cười như trường hợp dưới đây. 

Tình huống ngộ 1-0-2 mùa dịch: Mua trứng trữ mùa giãn cách, mở tủ lạnh tá hỏa thấy... đàn vịt con - Ảnh 1
Một ngày đẹp trời của những bé vịt đáng yêu vừa chào đời - Ảnh: Internet

Cụ thể sau khi mua một số mì tôm và trứng để dành ăn qua ngày thì một ngày mở tủ lạnh ra, gia chủ bỗng tá hỏa khi thấy trứng đã nở thành vịt tự bao giờ. Có vẻ vừa mới ra đời nên lông của chú vịt vẫn còn bết dính. Sự đáng yêu của các chú vịt "trời sinh" bỗng khiến dân mạng thích thú. 

Tình huống ngộ 1-0-2 mùa dịch: Mua trứng trữ mùa giãn cách, mở tủ lạnh tá hỏa thấy... đàn vịt con - Ảnh 2
Vịt kêu 'chíp chíp' có làm bạn động lòng? - Ảnh: Internet

Một số bình luận vui của cư dân mạng: "Tớ cũng mua về ăn mà sao chẳng thấy nở con nào", "Nhìn các chú vịt đáng yêu thế, ước gì có một con", "Ăn trứng hoài nên nhìn trứng là sợ rồi"...

Tình huống ngộ 1-0-2 mùa dịch: Mua trứng trữ mùa giãn cách, mở tủ lạnh tá hỏa thấy... đàn vịt con - Ảnh 3
Một bạn khác mua trứng vịt để lâu cũng nở ra vịt con - Ảnh: Quỳnh Quỳnh
Tình huống ngộ 1-0-2 mùa dịch: Mua trứng trữ mùa giãn cách, mở tủ lạnh tá hỏa thấy... đàn vịt con - Ảnh 4
Trước đó một người đàn ông mua trứng gà cũng gây xôn xao cư dân mạng, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi liệu rằng chỗ trứng này có "nở" thành gà con không. Số khác chỉ ra bằng chứng người đàn ông đang mua trứng để làm hoạt động từ thiện nên không có chuyện trữ trứng gà quá lâu. - Ảnh: Internet
Tình huống ngộ 1-0-2 mùa dịch: Mua trứng trữ mùa giãn cách, mở tủ lạnh tá hỏa thấy... đàn vịt con - Ảnh 5
Những tình huống tréo ngoe khác cũng được cư dân mạng bóc phốt. Điển hình là hình ảnh này cũng khiến dư luận phì cười khi tưởng tượng ra: 'Nở gì thì nở chứ nở con này là tá hỏa tam tinh' - Ảnh: Internet
Tình huống ngộ 1-0-2 mùa dịch: Mua trứng trữ mùa giãn cách, mở tủ lạnh tá hỏa thấy... đàn vịt con - Ảnh 6
Mẹ mà gửi khoai lang mùa dịch, hẳn gia chủ sẽ có nguyên 1 vườn cây vì khoai lang mọc mầm khi gia chủ chưa chén kịp - Ảnh: Internet

Hiện, những hình ảnh về các chú vịt trời cho vẫn đang gây xôn xao MXH. 

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