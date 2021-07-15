Lạ đời: Té ngửa vì cây mít 7749 kiểu ra trái ngang dọc như mạng nhện, gia chủ nào sở hữu hốt trăm tỷ như chơi

Trên đời lại có cây mít sai quả thế này sao? Nhiều dân mạng há hốc mồm bất ngờ vì những chùm trái trĩu cành.

Có nhiều loại cây dù già cỗi nhưng vẫn cho quả xum xuê, điển hình như một cây mít mới đây được dân mạng chia sẻ, trái mọc đầy cành. Dù trong cuộc sống vẫn có những cây mít mọc nhiều trái thế này nhưng trường hợp trong ảnh trái mọc ngang dọc như mạng nhện quả là hiếm thấy.

Cây mít ra sai quả khiến dân mạng xôn xao - Ảnh: FB

Tuy nhiên có vài "thánh soi" cho rằng cây mít đã bị ghép ảnh lộ liễu nhưng cũng có vài bạn lên tiếng bảo vệ quan điểm cho biết bên ngoài cũng có những cây mít dù già nhưng vẫn ra sai quả và còn hơn hẳn trong hình.

Một số cư dân mạng còn tinh ý dẫn chứng bằng hình ảnh bên dưới comment vô cùng thú vị.

Một số cư dân mạng cũng khoe cây mít sai quả dưới phần bình luận - Ảnh: Trần Thị Dung, Huyền Phạm

Hiện tại hình ảnh cây mít già cỗi ra ngợp trái vẫn gây xôn xao cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/la-doi-te-ngua-vi-cay-mit-7749-kieu-ra-trai-ngang-doc-nhu-mang-nhen-gia-chu-nao-so-huu-hot-tram-ty-nhu-choi-412694.html