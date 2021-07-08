Cây mận 'cái thế' 50 tuổi vẫn ra trái trên thân cằn cỗi, ‘đại gia' TikTok mạnh miệng định giá 500 tỷ khổ chủ một mực không bán

Chuyện lạ 08/07/2021 09:48

Hình ảnh trái mọc ra từ thân cây mận đã 50 tuổi khiến người xem vô cùng tò mò.

Những cây ăn trái khi về già thường ít khi cho trái xum xuê thậm chí là còn phải đốn bỏ hoặc dùng thân cây để làm củi đốt. Tuy nhiên trong một clip chia sẻ trên TikTok một tài khoản đã mạnh dạn khoe cây mận 50 tuổi với trái mọc ra từ thân cây vô cùng lạ mắt khiến người xem “bán tín bán nghi”.

 

Cụ thể nhân vật trong clip giải thích chẳng hiểu sau cây mận già 50 tuổi mà vẫn có thể ra trái được. Thậm chí khi đưa máy quay anh ta còn thích thú quay cận vào những trái mận mọc ra từ thân cây và khẳng định trái thật không hề dán keo. 

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Nhân vật này cho biết cây mận gần 50 tuổi đời - Ảnh: Chụp từ clip
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Hình ảnh thân cây chọc thủng mái nhà khiến người xem bất ngờ về sức sống của cây mận già - Ảnh: Chụp từ clip

Nhìn thân cây sừng sững đâm thủng mái nhà với vài trái mọc ra từ thân cây khiến cư dân mạng vô cùng thích thú và tò mò. Một “đại gia mạng” tiếp tục hào phóng định giá 500 tỷ cho cây mận đặc biệt này. Trong khi đó, nhũng cư dân mạng khác bóc mẽ đây là "chuyện thường tình ở huyện".

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Một số tài khoản cho rằng không phải dán keo vì cây nhà họ vẫn mọc kiểu như vậy - Ảnh: Chụp màn hình
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Riêng một số bạn cho rằng đây là cây roi và mạnh dạn ra giá 500 tỷ - Ảnh: Chụp từ clip

Hiện tại hình ảnh về cây mận già nhưng vẫn sung sức vẫn nhận nhiều lượt bình luận rôm rả từ cư dân mạng.

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Ai bảo động vật không có tình yêu thương, xem đoạn clip sau chắc chắn bạn không cầm được nước mắt.

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