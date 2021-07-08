Cây mận 'cái thế' 50 tuổi vẫn ra trái trên thân cằn cỗi, ‘đại gia' TikTok mạnh miệng định giá 500 tỷ khổ chủ một mực không bán

Hình ảnh trái mọc ra từ thân cây mận đã 50 tuổi khiến người xem vô cùng tò mò.
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Những cây ăn trái khi về già thường ít khi cho trái xum xuê thậm chí là còn phải đốn bỏ hoặc dùng thân cây để làm củi đốt. Tuy nhiên trong một clip chia sẻ trên TikTok một tài khoản đã mạnh dạn khoe cây mận 50 tuổi với trái mọc ra từ thân cây vô cùng lạ mắt khiến người xem “bán tín bán nghi”.
Cụ thể nhân vật trong clip giải thích chẳng hiểu sau cây mận già 50 tuổi mà vẫn có thể ra trái được. Thậm chí khi đưa máy quay anh ta còn thích thú quay cận vào những trái mận mọc ra từ thân cây và khẳng định trái thật không hề dán keo.
Nhìn thân cây sừng sững đâm thủng mái nhà với vài trái mọc ra từ thân cây khiến cư dân mạng vô cùng thích thú và tò mò. Một “đại gia mạng” tiếp tục hào phóng định giá 500 tỷ cho cây mận đặc biệt này. Trong khi đó, nhũng cư dân mạng khác bóc mẽ đây là "chuyện thường tình ở huyện".
Hiện tại hình ảnh về cây mận già nhưng vẫn sung sức vẫn nhận nhiều lượt bình luận rôm rả từ cư dân mạng.