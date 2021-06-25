Kinh hãi những con vật lúc nhúc đổ tràn ra đất từ người đàn ông trước giờ lên máy bay khiến người qua đường ‘tá hỏa’

Những con vật bò lúc nhúc khiến người xem không khỏi rùng mình.

Việc vận chuyển những món hàng khó chịu lên máy bay luôn khiến hành khách “dở khóc dở cười”. Có người mang cua biển, mắm tôm, mắm cá nhưng trường hợp của nhân vật trong clip thì có một không hai.

Những con lươn bò lúc nhúc trên sàn nhà khiến người xem rùng mình

Đoạn video gây xôn xao cộng đồng mạng khi người đàn ông bất cẩn làm đổ một đống lươn ra sàn trước giờ lên máy bay. Mới nhìn người xem tá hỏa khi cứ nghĩ là những chú rắn tuy nhiên khi nhìn kẽ thì mới thở phào nhẹ nhõm vì chỉ là những con lươn hiền lành không gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh.

Người đàn ông nhặt từng con lươn sau khi vô ý làm đổ ra sàn - Ảnh: Chụp từ clip

Xung quanh lúc này có nhiều người nhưng họ cũng chẳng biết giúp bằng cách nào - Ảnh: Chụp từ clip

Một người khác đi qua tò mò nhìn rồi... đi luôn - Ảnh: Chụp từ clip

Nhiều người chứng kiến cảnh này ở sân bay đã muốn giúp một tay nhưng thật sự họ cũng chẳng biết giúp bằng cách nào khi con lươn quá trơn và khó bắt. Số khác thì lại tỏ ra sợ hãi và hốt hoảng.

Đây là một đoạn clip xuất hiện trước đây tuy nhiên hiện tại nó đang thu hút khá nhiều người xem trên mạng xã hội.

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