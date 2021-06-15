CEO công ty 500.000 tỷ khẳng định không hề 'nổ': 'Chúng tôi sẽ xây 17 tòa nhà cho 17 Công ty, phủ hết thị trường 25 quốc gia'

CEO Nguyễn Vũ Quốc Anh cho rằng công ty ông sẽ kiếm 50 tỷ USD trong tương lai khiến mọi người bán tín bán nghi.
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Vụ việc gây xôn xao dư luận “đại gia 8x lập siêu doanh nghiệp vốn 500.000 tỷ” vẫn còn khiến nhiều người xem tò mò thì sáng ngày 15/6, CEO Nguyễn Vũ Quốc Anh đã mở họp báo trên kênh Youtube kèm bài đăng trên Facebook nhằm giải đáp thắc mắc của dư luận.
Trong buổi livestream “họp báo trên Youtube”, ông cho biết mục tiêu sắp tới của Công ty CP Tập đoàn Kinh doanh Tự động Toàn Cầu (Global Auto Business Group - GAB Group) là trở thành Tập đoàn hàng đầu đại diện cho Việt Nam vươn tầm thế giới để buôn bán, cạnh tranh với các Tập đoàn lớn trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Ngoài ra ông Anh cũng khẳng định thêm GAB sẽ góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho mọi người. Ông cho biết: “Kể từ khi thành lập đến nay, chỉ trong vòng 1 tháng GAB Group đã cho ra 100 sản phẩm ứng dụng công nghệ. Dự kiến từ giờ đến cuối năm cho ra 1.000 sản phẩm ứng dụng công nghệ. Trong vòng 3 năm, cho ra 100.000 sản phẩm ứng dụng công nghệ”.
Ngoài ra ông Anh cũng chia sẻ thêm tập đoàn của ông sẽ không PR theo cách truyền thống mà sẽ có những bước đột phá mới lạ khi tiến hành thực hiện để thu hút khách hàng. Ông nói: “Bản thân GAB Group sẽ đưa ra rất rất nhiều sản phẩm ứng dụng cho mọi người. Chi phí lấy từ khách hàng rất thấp, gần như sản phẩm ứng dụng tặng luôn cho khách hàng”.
Doanh thu khiến dân mạng choáng 50 tỷ USD năm 2027?
Chia sẻ về doanh thu của công ty ông cho biết đến năm 2022 công ty sẽ thu về 1 tỷ USD, năm 2023-2023 tầm 30 tỷ USD và khủng nhất là từ năm 2025-2027 sẽ mang về 50 tỷ USD.
Ông Anh chia sẻ: “Mọi người thấy con số này là khủng quá, nhưng đối với tôi con số này không là gì cả. Từ giờ đến năm sau, chúng tôi phải phủ hết thị trường 25 quốc gia. Nếu thuận lợi, chúng tôi sẽ xây 17 tòa nhà là văn phòng đại diện cho 17 Công ty chúng tôi với giá trị 30 tỷ USD. Những cái này, tôi nói là tôi sẽ thực hiện. Tôi rất tự tin, nắm được cốt lõi về giá trị kinh doanh thành công và chiến lược toàn cầu. Cách làm của tôi khác biệt hoàn toàn với cách làm truyền thống hiện tại”. Ngoài ra ông còn khẳng định thêm mình không hề nổ như mọi người đã bàn tán.
Ông bật mí rằng ban quản trị GAB Group đang làm việc với Lina Nework và sẽ mua 30% cồ phần tập đoàn này.
Ông cũng cho biết thêm do bản thân thích gần gũi với người dân khó khăn nên việc ở căn nhà cấp 4 cũng là chuyện bình thường mong mọi người đừng so sánh khập khiễng. Công ty ông thuê văn phòng 1,2 triệu là do công ty làm việc online chỉ có 20 người không cần ngồi văn phòng.
Liên quan đến thắc mắc vốn 500.000 tỷ được quản lý ra sao ông Anh cho biết bản thân có nhiều nguồn vốn nhưng có 3 nguồn cơ bản là: Đầu tiên phải tự kinh doanh; thứ 2 mong muốn nhận được sự ủng hộ, góp vốn từ mọi người; thứ 3 là nguồn từ dòng tiền quỹ đầu tư của các Tập đoàn công nghệ lớn thế giới.
Trước đó, theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu (Auto Investment Group), được thành lập vào ngày 20/5/2021, đăng ký trụ sở chính tại Tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 đường Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là lập trình máy vi tính. Doanh nghiệp thành lập với vốn điều lệ “siêu khủng” lên đến 500.000 tỷ đồng.
Doanh nghiệp có 3 cổ đông sáng lập, gồm: Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh (499.998 tỷ đồng, tương đương 99,996% vốn điều lệ). 2 cá nhân khác mỗi người góp 1 tỷ đồng, tương đương 0,002% vốn điều lệ là Nguyễn Thị Diễm Hằng và Lưu Hữu Thiện.
Cũng trong ngày 20/5/2021, 3 cổ đông nói trên còn thành lập Công ty CP Tập đoàn Kinh doanh Tự động Toàn Cầu (Global Auto Business Group - GAB Group), với số vốn điều lệ 25.000 tỷ đồng. Trụ sở Công ty này đặt tại tầng 72, tòa nhà Landmark 81, TP. HCM.
Cơ cấu cấu cổ đông trong Công ty cũng tương tự như công ty trên. Trong đó, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh góp 23.000 tỷ đồng, tương đương với 92% vốn điều lệ, 2 cổ đông còn lại là Nguyễn Thị Diễm Hằng và Lưu Hữu Thiện mỗi người góp 1.000 tỷ đồng, tương đương với 4% vốn điều lệ.
Người nắm giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của cả 2 Công ty nói trên là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, sinh năm 1986.
Theo thông tin, GAB Group tự giới thiệu là Công ty Tập đoàn sở hữu 17 Công ty công nghệ thành viên tạo thành một "hệ sinh thái" từ sản xuất đến vận hành và kinh doanh một cách tự động. Hệ sinh thái trên là một chuỗi Công ty kinh doanh tự động khép kín và hỗ trợ cho nhau nhằm tăng năng lực kinh doanh toàn diện cho Tập đoàn.
Công ty Tập đoàn sử dụng công nghệ tự động với mô hình nhân bản 5.0 nhằm giúp cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện mô hình chuyển đổi số nhằm giải quyết tất cả các khó khăn một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Từ đó các doanh nghiệp sẽ phát triển một cách bền vững trong tương lai thông qua mô hình kinh doanh tự động toàn cầu.
Mặc dù được biết sẽ góp gần như 99% số vốn đăng ký siêu doanh nghiệp 500.000 tỷ, tuy nhiên vị "đại gia" Nguyễn Vũ Quốc Anh hiện đang sống tại một ngôi nhà cấp 4 trên một con đường thuộc phường Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM.