CEO công ty 500.000 tỷ khẳng định không hề 'nổ': 'Chúng tôi sẽ xây 17 tòa nhà cho 17 Công ty, phủ hết thị trường 25 quốc gia'

Doanh thu khiến dân mạng choáng 50 tỷ USD năm 2027?

Chia sẻ về doanh thu của công ty ông cho biết đến năm 2022 công ty sẽ thu về 1 tỷ USD, năm 2023-2023 tầm 30 tỷ USD và khủng nhất là từ năm 2025-2027 sẽ mang về 50 tỷ USD.

Ông Anh chia sẻ: “Mọi người thấy con số này là khủng quá, nhưng đối với tôi con số này không là gì cả. Từ giờ đến năm sau, chúng tôi phải phủ hết thị trường 25 quốc gia. Nếu thuận lợi, chúng tôi sẽ xây 17 tòa nhà là văn phòng đại diện cho 17 Công ty chúng tôi với giá trị 30 tỷ USD. Những cái này, tôi nói là tôi sẽ thực hiện. Tôi rất tự tin, nắm được cốt lõi về giá trị kinh doanh thành công và chiến lược toàn cầu. Cách làm của tôi khác biệt hoàn toàn với cách làm truyền thống hiện tại”. Ngoài ra ông còn khẳng định thêm mình không hề nổ như mọi người đã bàn tán.

Căn nhà khá bình dân của vị đại gia 8x trên - Ảnh: Internet

Ông bật mí rằng ban quản trị GAB Group đang làm việc với Lina Nework và sẽ mua 30% cồ phần tập đoàn này.

Ông cũng cho biết thêm do bản thân thích gần gũi với người dân khó khăn nên việc ở căn nhà cấp 4 cũng là chuyện bình thường mong mọi người đừng so sánh khập khiễng. Công ty ông thuê văn phòng 1,2 triệu là do công ty làm việc online chỉ có 20 người không cần ngồi văn phòng.

Liên quan đến thắc mắc vốn 500.000 tỷ được quản lý ra sao ông Anh cho biết bản thân có nhiều nguồn vốn nhưng có 3 nguồn cơ bản là: Đầu tiên phải tự kinh doanh; thứ 2 mong muốn nhận được sự ủng hộ, góp vốn từ mọi người; thứ 3 là nguồn từ dòng tiền quỹ đầu tư của các Tập đoàn công nghệ lớn thế giới.