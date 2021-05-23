Chị đẹp ‘biến hoá’ quầy rau củ quả ‘siêu to khổng lồ’ thành ‘bé xíu xìu xiu’, CĐM thốt lên: ‘Đích thị là tiên nữ hạ phàm rồi’

Chuyện lạ 23/05/2021 12:28

Với bàn tay khéo léo "biến hóa" như phù thủy, cô nàng đã khiến bao người phải "há hốc" miệng bởi quầy rau, củ, quả tí hon trông y như thật.

Mới đây, một cô nàng "khéo tay hay làm" khiến nhiều người ngỡ ngàng trước những mô hình rau củ quả tí hon cực kì tỉ mỉ, tinh tế và đẹp mắt vô cùng.

 

Trong nhóm dành cho những người "Yêu bếp", bạn Nguyễn Quỳnh Như đã chia sẻ "siêu thị mini" tí hon của mình "Hôm nay, em xin phép chia sẻ quầy rau củ quả em tự "trồng" được. Do được trồng dưới một loại đất đặc biệt, dồi dào chất dinh dưỡng cùng bàn tay chăm sóc đầy kinh nghiệm trong nghề làm vườn mà củ nào củ ấy, quả nào quả ấy cứ gọi là... không lớn được. Bé xíu xìu xiu nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng tươi ngon quanh năm suốt tháng, trường tồn vĩnh cửu; cam kết không dùng bất cứ loại thuốc độc hại nào. Và hơn hết, một đặc điểm vượt trội hơn hẳn so với rau củ quả ngoài thị trường là... chỉ để ngắm chứ không ăn được". Cô nàng còn chú thích thêm dành cho người lỡ đắm say những sản phẩm này: "Sản phẩm em làm vì niềm yêu thích, vì đam mê sưu tầm nên em không bán mọi người nhé!". 

 

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'Siêu thị rau củ quả' khiến ai nấy đều phát mê - Ảnh FBNV
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Những mô hình rau củ quả tí hon cực kì tỉ mỉ và đẹp mắt vô cùng - Ảnh FBNV
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Mô hình chỉn chu đến từng dây buộc hành bé xíu xiu - Ảnh FBNV

Cô nàng còn chia sẻ thêm: "Bắp ngô là chiếm trọn thời gian của em nhất vì phải nặn từng hạt ngô ghép lên lõi nên thời gian cho bắp ngô này rơi vào khoảng 5-7 tiếng. Còn hành lá nhìn thì cảm giác khá đơn giản nhưng để vê dài mà không bị đứt đoạn thanh đất sét và để tệp màu giữa củ với cọng hành thì đó là cả một vấn đề". 

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Rổ trái cây trông y như thật - Ảnh FBNV
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Tỉ mỉ nắn hạt na 'bé xíu trong từng thớ thịt' - Ảnh FBNV
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Nải chuối làm cũng khá kỳ công với nhiều công đoạn. Sau phần pha màu và tạo hình cho từng quả chuối thì mới đi vào ghép nải - Ảnh FBNV
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Dưa hấu 'xốp' nhìn cực 'ngon mắt' - Ảnh FBNV
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Những nải chuối xanh 'tí hon' - Ảnh FBNV
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Sạp trái cây nhìn phát là muốn 'xơi' ngay - Ảnh FBNV
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Quả xoài cắt nửa có đoạn chín nhiều và đoạn chín ít, cẩn thận trong từng màu sắc - Ảnh FBNV
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Bí ngô vàng ươm khiến ai nấy không thể rời mắt - Ảnh FBNV
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Cải thảo nhỏ xíu xiu trông 'cưng xỉu' - Ảnh FBNV
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Cam mọng nước - Ảnh FBNV
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Nho ngón tay chùm nào chùm nấy căng mọng - Ảnh FBNV
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Đu đủ năm nay được mùa, quả to quả bé chen chúc mà lạ một cái là không có quả xanh luôn, mới trổ hoa kết trái là vàng ươm - Ảnh FBNV
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Các loại trứng như trứng gà ta, trứng vịt, trứng cút khiến nhiều người 'lác mắt'- Ảnh FBNV

Bài viết nhận được tương tác "khủng" và lời khen của những người trong hội bởi mô hình rau, củ, quả "siêu nhỏ" khá lạ mắt, tỉ mỉ đến từng chi tiết của các loại. 

Hoa hậu Ngọc Hân khoe ‘cây quất mini’ ngọt ngào, thơm phức khiến dân tình ‘lác mắt’, chỉ dám nhìn không nỡ ăn

Hoa hậu Ngọc Hân khoe ‘cây quất mini’ ngọt ngào, thơm phức khiến dân tình ‘lác mắt’, chỉ dám nhìn không nỡ ăn

Ngọc Hân được biết đến là nàng Hậu đa tài. Ngoài là nhà thiết kế thời trang thì cô nàng cũng khéo tay như một đầu bếp. Mới đây, cô nàng khiến dân tình trầm trồ thán phục trước món bánh ngọt được làm thành cây quất mini y như thật.

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Từ khóa:   siêu thị mini khéo tay hay làm mô hình rau củ quả tí hon

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