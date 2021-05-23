Chị đẹp ‘biến hoá’ quầy rau củ quả ‘siêu to khổng lồ’ thành ‘bé xíu xìu xiu’, CĐM thốt lên: ‘Đích thị là tiên nữ hạ phàm rồi’

Mới đây, một cô nàng "khéo tay hay làm" khiến nhiều người ngỡ ngàng trước những mô hình rau củ quả tí hon cực kì tỉ mỉ, tinh tế và đẹp mắt vô cùng.

Trong nhóm dành cho những người "Yêu bếp", bạn Nguyễn Quỳnh Như đã chia sẻ " siêu thị mini " tí hon của mình "Hôm nay, em xin phép chia sẻ quầy rau củ quả em tự "trồng" được. Do được trồng dưới một loại đất đặc biệt, dồi dào chất dinh dưỡng cùng bàn tay chăm sóc đầy kinh nghiệm trong nghề làm vườn mà củ nào củ ấy, quả nào quả ấy cứ gọi là... không lớn được. Bé xíu xìu xiu nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng tươi ngon quanh năm suốt tháng, trường tồn vĩnh cửu; cam kết không dùng bất cứ loại thuốc độc hại nào. Và hơn hết, một đặc điểm vượt trội hơn hẳn so với rau củ quả ngoài thị trường là... chỉ để ngắm chứ không ăn được". Cô nàng còn chú thích thêm dành cho người lỡ đắm say những sản phẩm này: "Sản phẩm em làm vì niềm yêu thích, vì đam mê sưu tầm nên em không bán mọi người nhé!".

'Siêu thị rau củ quả' khiến ai nấy đều phát mê - Ảnh FBNV Những mô hình rau củ quả tí hon cực kì tỉ mỉ và đẹp mắt vô cùng - Ảnh FBNV Mô hình chỉn chu đến từng dây buộc hành bé xíu xiu - Ảnh FBNV

Cô nàng còn chia sẻ thêm: "Bắp ngô là chiếm trọn thời gian của em nhất vì phải nặn từng hạt ngô ghép lên lõi nên thời gian cho bắp ngô này rơi vào khoảng 5-7 tiếng. Còn hành lá nhìn thì cảm giác khá đơn giản nhưng để vê dài mà không bị đứt đoạn thanh đất sét và để tệp màu giữa củ với cọng hành thì đó là cả một vấn đề".

Rổ trái cây trông y như thật - Ảnh FBNV

Tỉ mỉ nắn hạt na 'bé xíu trong từng thớ thịt' - Ảnh FBNV

Nải chuối làm cũng khá kỳ công với nhiều công đoạn. Sau phần pha màu và tạo hình cho từng quả chuối thì mới đi vào ghép nải - Ảnh FBNV

Dưa hấu 'xốp' nhìn cực 'ngon mắt' - Ảnh FBNV

Những nải chuối xanh 'tí hon' - Ảnh FBNV

Sạp trái cây nhìn phát là muốn 'xơi' ngay - Ảnh FBNV

Quả xoài cắt nửa có đoạn chín nhiều và đoạn chín ít, cẩn thận trong từng màu sắc - Ảnh FBNV

Bí ngô vàng ươm khiến ai nấy không thể rời mắt - Ảnh FBNV

Cải thảo nhỏ xíu xiu trông 'cưng xỉu' - Ảnh FBNV

Cam mọng nước - Ảnh FBNV

Nho ngón tay chùm nào chùm nấy căng mọng - Ảnh FBNV

Đu đủ năm nay được mùa, quả to quả bé chen chúc mà lạ một cái là không có quả xanh luôn, mới trổ hoa kết trái là vàng ươm - Ảnh FBNV

Các loại trứng như trứng gà ta, trứng vịt, trứng cút khiến nhiều người 'lác mắt'- Ảnh FBNV

Bài viết nhận được tương tác "khủng" và lời khen của những người trong hội bởi mô hình rau, củ, quả "siêu nhỏ" khá lạ mắt, tỉ mỉ đến từng chi tiết của các loại.