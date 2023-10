Chị đẹp ‘biến hoá’ quầy rau củ quả ‘siêu to khổng lồ’ thành ‘bé xíu xìu xiu’, CĐM thốt lên: ‘Đích thị là tiên nữ hạ phàm rồi’

Trong nhóm dành cho những người "Yêu bếp", bạn Nguyễn Quỳnh Như đã chia sẻ "siêu thị mini" tí hon của mình "Hôm nay, em xin phép chia sẻ quầy rau củ quả em tự "trồng" được. Do được trồng dưới một loại đất đặc biệt, dồi dào chất dinh dưỡng cùng bàn tay chăm sóc đầy kinh nghiệm trong nghề làm vườn mà củ nào củ ấy, quả nào quả ấy cứ gọi là... không lớn được. Bé xíu xìu xiu nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng tươi ngon quanh năm suốt tháng, trường tồn vĩnh cửu; cam kết không dùng bất cứ loại thuốc độc hại nào. Và hơn hết, một đặc điểm vượt trội hơn hẳn so với rau củ quả ngoài thị trường là... chỉ để ngắm chứ không ăn được". Cô nàng còn chú thích thêm dành cho người lỡ đắm say những sản phẩm này: "Sản phẩm em làm vì niềm yêu thích, vì đam mê sưu tầm nên em không bán mọi người nhé!".