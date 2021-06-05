Thử theo clip trên mạng, 'dị nhân nam châm' Thanh Hoá tá hoả phát hiện cơ thể hít hết sành, sứ, bàn đá... trong nhà

Cơ thể người đàn ông ở Thanh Hoá có một lực hút kỳ lạ, không chỉ có khả năng hút các đồ vật kim loại, còn có thể hút được các đồ vật bằng sành, thủy tinh,...

Câu chuyện "dị nhân" Mai Tuấn Anh (SN 1967, trú tại tỉnh Thanh Hóa) có khả năng hút tất cả các đồ vật dính chặt vào cơ thể đang được truyền tai nhau khiến người dân nơi đây không khỏi tò mò. Khi tận mắt chứng kiến, ai nấy cũng phải há hốc, kinh ngạc trước biệt tài đặc biệt của người đàn ông này. Họ ví cơ thể anh Tuấn Anh như một chiếc nam châm khổng lồ. Các đồ vật chỉ cần tiếp xúc với cơ thể anh Tuấn Anh sẽ bị hút dính chặt - Ảnh: Dân Trí Cơ thể anh vẫn giữ được chiếc dĩa sành chứ không riêng những đồ kim loại - Ảnh: Dân Trí Chia sẻ với Dân Trí, khả năng đặc biệt này được anh Tuấn Anh phát hiện từ tháng 4/2021 trong một dịp vô tình làm thử theo Facebook. Dị nhân Thanh Hoá kể: "Sau khi xem một clip trên facebook, lúc tập thể dục tôi thử đưa chiếc mâm và dao đặt lên ngực, không ngờ các đồ vật này không hề rơi xuống đất. Từ đó tôi mới phát hiện mình có khả năng kỳ lạ này".

Theo đó, cơ thể anh có khả năng hút nhiều đồ vật là từ rốn trở lên đỉnh đầu. Đặc biệt, hút mạnh nhất là ở hai bả vai và giữa lưng lên tới cổ. Thậm chí, cơ thể Mai Tuấn Anh còn giữ được một chiếc bàn đá nặng 32kg - Ảnh: Dân Trí Anh Tuấn Anh cho biết thêm, biệt tài được vô tình phát hiện được chứ chưa từng học hay luyện tập. Hiện sức khỏe của anh vẫn bình thường, không khác gì thời điểm trước khi hút được các đồ vật. Người đàn ông 54 tuổi chia sẻ: "Đây là khả năng hoàn toàn tự nhiên mà tôi phát hiện mình có thể làm được. Tôi chưa bao giờ học hay tập luyện về những cái này. Khi phát hiện mình hút được các đồ vật tôi cũng thấy lo lắng, khoảng 3 đêm đầu tôi lo đến không ngủ được vì không biết cơ thể có bị gì không. Đến nay tôi thấy hoàn toàn bình thường".

Anh hút được cả mặt bàn thuỷ tinh lớn - Ảnh: Internet Bà Trịnh Thị Hồng, hàng xóm của nhà bên cho biết: "Lúc đầu chúng tôi không tin, cứ ngỡ đó là ngẫu nhiên. Khi anh ấy làm lại rất nhiều lần với nhiều đồ vật thì chúng tôi mới ngã ngửa. Thật sự rất kỳ lạ, lần đầu tiên chúng tôi thấy một người bình thường có khả năng đặc biệt đến vậy". Bà Hồng - hàng xóm cho biết phải xem anh biểu diễn nhiều lần mới dám tin vào mắt mình - Ảnh: Dân Trí Trước đó, theo ghi nhận của Vietnamnet, ở tỉnh Tiền Giang cũng có một "dị nhân" sở hữu biệt tài tương tự, đó chính là ông Nguyễn Hữu Tài (trú ở khu phố 4, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-theo-clip-tren-mang-di-nhan-nam-cham-thanh-hoa-ta-hoa-phat-hien-co-the-hit-het-sanh-su-ban-da-trong-nha-407578.html