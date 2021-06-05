Thử theo clip trên mạng, 'dị nhân nam châm' Thanh Hoá tá hoả phát hiện cơ thể hít hết sành, sứ, bàn đá... trong nhà

Chuyện lạ 05/06/2021 07:08

Cơ thể người đàn ông ở Thanh Hoá có một lực hút kỳ lạ, không chỉ có khả năng hút các đồ vật kim loại, còn có thể hút được các đồ vật bằng sành, thủy tinh,...

Câu chuyện "dị nhân" Mai Tuấn Anh (SN 1967, trú tại tỉnh Thanh Hóa) có khả năng hút tất cả các đồ vật dính chặt vào cơ thể đang được truyền tai nhau khiến người dân nơi đây không khỏi tò mò. Khi tận mắt chứng kiến, ai nấy cũng phải há hốc, kinh ngạc trước biệt tài đặc biệt của người đàn ông này. Họ ví cơ thể anh Tuấn Anh như một chiếc nam châm khổng lồ. 

di nhan 1
Các đồ vật chỉ cần tiếp xúc với cơ thể anh Tuấn Anh sẽ bị hút dính chặt - Ảnh: Dân Trí
di nhan 2
Cơ thể anh vẫn giữ được chiếc dĩa sành chứ không riêng những đồ kim loại - Ảnh: Dân Trí

Chia sẻ với Dân Trí, khả năng đặc biệt này được anh Tuấn Anh phát hiện từ tháng 4/2021 trong một dịp vô tình làm thử theo Facebook. Dị nhân Thanh Hoá kể: "Sau khi xem một clip trên facebook, lúc tập thể dục tôi thử đưa chiếc mâm và dao đặt lên ngực, không ngờ các đồ vật này không hề rơi xuống đất. Từ đó tôi mới phát hiện mình có khả năng kỳ lạ này".

Theo đó, cơ thể anh có khả năng hút nhiều đồ vật là từ rốn trở lên đỉnh đầu. Đặc biệt, hút mạnh nhất là ở hai bả vai và giữa lưng lên tới cổ.

di nhan 3
Thậm chí, cơ thể Mai Tuấn Anh còn giữ được một chiếc bàn đá nặng 32kg - Ảnh: Dân Trí

Anh Tuấn Anh cho biết thêm, biệt tài được vô tình phát hiện được chứ chưa từng học hay luyện tập. Hiện sức khỏe của anh vẫn bình thường, không khác gì thời điểm trước khi hút được các đồ vật. Người đàn ông 54 tuổi chia sẻ: "Đây là khả năng hoàn toàn tự nhiên mà tôi phát hiện mình có thể làm được. Tôi chưa bao giờ học hay tập luyện về những cái này. Khi phát hiện mình hút được các đồ vật tôi cũng thấy lo lắng, khoảng 3 đêm đầu tôi lo đến không ngủ được vì không biết cơ thể có bị gì không. Đến nay tôi thấy hoàn toàn bình thường". 

di nhan 4
Anh hút được cả mặt bàn thuỷ tinh lớn - Ảnh: Internet

Bà Trịnh Thị Hồng, hàng xóm của nhà bên cho biết: "Lúc đầu chúng tôi không tin, cứ ngỡ đó là ngẫu nhiên. Khi anh ấy làm lại rất nhiều lần với nhiều đồ vật thì chúng tôi mới ngã ngửa. Thật sự rất kỳ lạ, lần đầu tiên chúng tôi thấy một người bình thường có khả năng đặc biệt đến vậy".

di nhan 5
Bà Hồng - hàng xóm cho biết phải xem anh biểu diễn nhiều lần mới dám tin vào mắt mình - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, theo ghi nhận của Vietnamnet, ở tỉnh Tiền Giang cũng có một "dị nhân" sở hữu biệt tài tương tự, đó chính là ông Nguyễn Hữu Tài (trú ở khu phố 4, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Đi làm đẹp, chàng trai từ một ‘mĩ nam’ bỗng hóa ‘dị nhân’, nguyên nhân càng khiến dân mạng giật mình

Đi làm đẹp, chàng trai từ một ‘mĩ nam’ bỗng hóa ‘dị nhân’, nguyên nhân càng khiến dân mạng giật mình

Vì một lần chơi dại, tai họa đã ập đến trên gương mặt của anh chàng đẹp trai.

Xem thêm
Từ khóa:   dị nhân hút đồ vật biệt tài hút đồ vật hút đồ vật

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 7 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm