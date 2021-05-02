Đi làm đẹp, chàng trai từ một ‘mĩ nam’ bỗng hóa ‘dị nhân’, nguyên nhân càng khiến dân mạng giật mình

Vì một lần chơi dại, tai họa đã ập đến trên gương mặt của anh chàng đẹp trai.

Mới đây, một người dùng có tài khoản là @haydenphobia đã đăng tải một video trên mạng xã hội TikTok khiến người xem hốt hoảng, gây nhiều hoang mang cho cộng đồng. Trong video, sự biến đổi gương mặt của một anh chàng khiến người xem “tá hỏa”. Không giống như các video “biến hình” với trang điểm son phấn mà ta thường thấy, ở đây chàng trai từ một “mĩ nam” trong chốc lát đã hóa thành “dị nhân” mà không có bất kì sự hóa trang nào. Từ một anh chàng đẹp trai, chỉ vì một lần chơi dại mà hối hận không kịp Từ gương mặt đẹp trai đã sưng tấy biến dạng, khiến toàn mặt anh chàng bị sưng đỏ, hai mắt sưng húp dường như không thể mở nổi. Nguyên nhân dẫn đến tai họa trên mặt anh càng khiến mọi người giật mình bởi đây là hành động rất phổ biến ở giới trẻ.

Đầu đoạn video anh nói khi gương mặt anh còn đẹp trai hút hồn: "Tôi sẽ nhuộm tóc mà không cần kiểm tra phản ứng dị ứng trước, chắc ổn thôi!". Nhưng rồi sau đó, chính anh cũng hốt hoảng với hậu quả trên mặt mình. Vì không kiểm tra phản ứng trước, anh chàng đã bị dị ứng nặng với thuốc nhuộm Sau khi trải qua dị ứng kinh hoàng, anh chàng cũng đã chia sẻ một video đồ họa giải thích lý do tại sao phải luôn thử trước khi sử dụng thuốc nhuộm tóc. Chất Paraphenylenediamine (PPD) có trong thuốc nhuộm tóc là thủ phạm có thể gây ra phản ứng dị ứng trên. Trong trường hợp xấu nhất, bạn có thể bị sốc phản vệ, đây là trường hợp cấp cứu y tế và cần gọi ngay 999.

Theo nhiều nhãn hiệu nhuộm tóc, kể cả những nhãn hàng nổi tiếng và quen thuộc nhất, họ luôn khuyên khách hàng kiểm tra phản ứng trước mỗi lần sử dụng thuốc. Thông thường, có thể chấm một lượng nhỏ sản phẩm sau tai hay khuỷu tay và để khô theo hướng dẫn. Sau đó, nếu cảm thấy bất ổn hoặc bị kích ứng, thì tuyệt đối không sử dụng thuốc nhuộm đó. Video vừa đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý của cư dân mạng. Hàng ngàn bình luận được để lại bên dưới thể hiện sự hoảng hốt khi nhìn thấy phản ứng dị ứng kinh hoàng với thuốc nhuộm: "Trời ơi, tôi gần như buông điện thoại khi nhìn thấy mặt anh đó!" "Kinh hoàng, xin lỗi nhưng tôi cứ nghĩ đến một con bọ khi nhìn thấy mặt anh." "Chả nhẽ từ nay tôi không nhuộm tóc nữa?" Qua trường hợp trên có thể thấy, nếu không may bị dị ứng bởi các loại thuốc, hóa mỹ phẩm thì rất nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng vì vậy mọi người trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn hãy thử xem mình có bị dị ứng với thuốc hay không.

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