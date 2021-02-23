Người bị dị ứng thời tiết thường có các dấu hiệu ngứa, nổi mẩn đỏ ở các vùng da trên cơ thể, nổi mề đay…làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy dị ứng thời tiết kiêng gì và nên làm gì để nhanh khỏi bệnh? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết dưới đây.

Trong thành phần đậu phộng có chứa các hoạt chất vicilin và albumin, có khả năng kích thích các phản ứng viêm, làm tăng nặng các dấu hiệu của người bị dị ứng như nổi mề đay, mẩn đỏ, ngứa ngáy…Vì vậy, những người đang có dấu hiệu dị ứng không sử dụng loại đồ ăn này.

Dị ứng thời tiết nên làm gì là thắc mắc của rất nhiều người khi rơi vào tình trạng này. Đối với những người không may rơi vào trường hợp này, việc kiêng cữ là rất quan trọng để giúp cho tình trạng bệnh không tiến triển nặng. Dưới đây là những việc mà người bị dị ứng thời tiết cần phải kiêng:

Đậu phộng làm tăng nặng các triệu chứng của bệnh dị ứng thời tiết - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng thực phẩm có vỏ

Những loại thực phẩm có vỏ như: tôm, cua, sò, ốc, hến…rất dễ gây dị ứng. Bởi khi bạn dung nạp các loại thực phẩm này, sẽ khiến cho cơ thể giải phóng histamin làm tăng các triệu chứng của bệnh dị ứng.

Kiêng sử dụng thực phẩm lạnh hay cay nóng

Dị ứng thời tiết thường xảy ra khi nhiệt độ của cơ thể cũng như nhiệt độ bên ngoài môi trường tăng giảm một cách đột ngột. Nếu bạn sử dụng các thực phẩm quá lạnh hoặc quá nóng sẽ khiến cho hệ miễn dịch cơ thể thay đổi đột ngột. Từ đó sẽ dẫn đến tăng nặng tình trạng bệnh, làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh.

Kiêng sử dụng sữa

Việc sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa có thể làm tặng nặng các dấu hiệu của dị ứng. Bên cạnh đó, sử dụng sữa cũng có thể gây tiêu chảy, đau bụng đối với những người có hệ tiêu hóa kém, mắc các bệnh lý về dạ dày, ruột.

Kiêng sử dụng rượu, bia, chất kích thích

Việc thường xuyên sử dụng rượu, bia, các chất kích thích sẽ khiến rối loạn hệ thần kinh, suy giảm hệ miễn dịch, khiến cho tình trạng dị ứng ngày càng tăng nặng, khó điều trị.

Người dị ứng thời tiết cần kiêng rượu, bia, các chất kích thích - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng tắm nước quá nóng, quá lạnh

Việc tắm nước quá nóng sẽ khiến lớp màng lipid bảo vệ da bị phá vỡ, da bị khô ráp, bong tróc, làm tăng nặng các dấu hiệu dị ứng thời tiết.

Ngược lại, khi tắm nước quá lạnh thì làn da của bạn sẽ trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị tác động và dị ứng từ những thay đổi của môi trường.

Người bị dị ứng thời tiết kiêng tắm quá nóng hoặc quá lạnh để không làm ảnh hưởng đến làn da - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế mặc quần áo bó sát

Việc thường xuyên mặc quần áo bó sát sẽ làm tăng quá trình ma sát trên da khiến cho da dễ bị kích thích và dị ứng. Do đó, những người bị dị ứng do thay đổi thời tiết cần mặc quần áo thoáng mát, có khả năng thấm hút mồ hôi tốt.

Tránh tiếp xúc với các yếu tố kích thích

Những người bị dị ứng thời tiết cần tránh tiếp xúc với các yếu tố kích thích như: khói, bụi, ô nhiễm môi trường, phấn hóa, lông động vật…để không làm tăng nặng các dấu hiệu của bệnh.

Người bị dị ứng thời tiết cần tránh tiếp xúc với khói, bụi, ô nhiễm môi trường - Ảnh minh họa: Internet

Những điều nên làm với người bị dị ứng thời tiết

Trong phần nội dung trên chúng ta đã được tìm hiểu những việc cần phải tránh khi bị mắc dị ứng thời tiết, để giúp cho tình trạng bệnh được cải thiện và tiến triển tốt, chúng ta sẽ tìm hiểu những điều nên làm khi bị dị ứng thời tiết.

Tắm nước lá

Rất nhiều người bị dị ứng thường mách nhau việc tắm nước lá sẽ có hiệu quả rất tốt với việc giảm triệu chứng của bệnh. Vậy dị ứng thời tiết tắm lá gì? Bạn có thể sử dụng các loại lá lốt, lá khế, lá chè xanh…nấu cùng nước sôi rồi hòa vào nước tắm để cải thiện tình trạng viêm nhiễm dị ứng một cách hiệu quả.

Ăn đầy đủ dưỡng chất

Khi bị dị ứng thời tiết, người bệnh cần có chế độ ăn đầy đủ các dưỡng chất cần thiết. Ăn thêm nhiều loại rau xanh và trái cây để bổ sung các vitamin cần thiết cho da, tránh hiện tượng khô da.

Nghỉ ngơi hợp lý

Người bị dị ứng thời tiết cần có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, đẩy nhanh quá trình điều trị các triệu chứng do dị ứng thời tiết gây ra.

Ngoài ra bạn cũng cần thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, cải thiện hệ miễn dịch của cơ thể được tốt hơn.

Khi đã thực hiện nhiều bạn pháp mà dấu hiệu dị ứng của bạn vẫn không có sự tiến triển tốt, thậm chí tình trạng ngày càng tăng nặng thì bạn hãy đến gặp bác sĩ để được thăm khám và có những phương pháp điều trị phù hợp, tránh tự ý sử dụng thuốc tại nhà sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cơ thể.

Người bị dị ứng thời tiết nên tắm nước lá khế, trầu không, chè xanh…để cải thiện trạng bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu dị ứng thời tiết kiêng gì và nên làm những điều gì. Hy vọng qua những thông tin bài viết cung cấp, sẽ giúp bạn đọc biết cách phòng tránh, chăm sóc bản thân khi không may rơi vào tình trạng bệnh lý này.