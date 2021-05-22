Chuyên gia phong thủy tiết lộ 3 đồ vật đặt trong phòng khách khiến gia chủ làm ăn thất bát, mãi không ngóc đầu lên được

Hoa giả hay cây giả là đồ vật trang trí được khá nhiều gia đình lựa chọn, bởi sự đa dạng phong phú về mẫu mã, màu sắc, lại tiện lợi, sử dụng được lâu. Hoa giả giúp gia chủ dễ dàng trang trí trong nhà mà không sợ bị héo, tốn kém chi phí nhiều.

Thế nhưng, sử dụng hoa giả để trang trí trong phòng khách, theo ý nghĩa phong thủy lại không hề tốt chút nào. Hoa giả tuy đẹp và bền, nhưng lại không tượng trưng cho sự sống. Theo phong thủy nhà ở , sử dụng hoa giả đặt trong phòng khách khiến cho gia chủ thường xuyên gặp chuyện không vui, tài lộc thiếu ổn định, gia đạo bất hòa.

Bên trong phòng khách là nơi thích hợp để trang trí các bức tranh. Tuy nhiên, để đúng phong thủy thì không phải bất cứ tranh nào cũng nên treo trong nhà. Có những bức tranh dù rất đẹp, sang trọng, nhưng với phong thủy lại là đại kỵ. Tiêu biểu là tranh con hổ, loại tranh này được các chuyên gia phong thủy cho biết dễ mang đến tai ương cho chủ nhà. Treo tranh con hổ trong nhà chẳng khác nào tự mang tai họa gán vào mình. Gia chủ nên lưu ý để tránh trang trí loại tranh này trong phòng khách.

Tranh con hổ dễ mang tai ương đến cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Tấm thảm

Những tấm thảm vải hoặc thảm lông được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí bên trong nhà khách để tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Thế nhưng, ít ai biết một điều bất ngờ rằng, chính tấm thảm này lại là nguyên nhân gây mất phong thủy cho ngôi nhà của bạn.

Tấm thảm đặt trong phòng khách là nguyên nhân gây mất phong thủy cho cả ngôi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tấm thảm được xem là nơi bị dẫm đạp lên, chứa đựng những vết bẩn, do đó, nó không mang lại sự tốt lành cho gia chủ. Ngược lại, nó còn khiến cho sự nghiệp của gia chủ mãi không thể thăng tiến, cuộc sống luôn gặp những rào cản, khó khăn để bước lên phía trước.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.