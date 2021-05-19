Cuối tháng 4 âm lịch: 3 con giáp được ơn trên phù hộ độ trì, làm 1 trúng 100, tiền nhiều đếm hoài không hết

Vận trình tài lộc của tuổi Hợi trong tháng 4 âm lịch này khá khả quan, dù làm ngành gì thì Hợi cũng sẽ thu về khoản thu nhập tương đối cao trong thời gian này. Tử vi hàng ngày nói, trong những ngày cuối tháng 4 âm lịch, nếu Hợi tiếp tục sự nỗ lực của mình như hiện tại thì thu nhập sẽ càng cải thiện hơn nữa.

Trong cuối tháng 4 âm lịch này, Hợi được ơn trên để mắt đến, phù hộ độ trì cho làm ăn phát đạt, gia đạo thuận hòa, tin vui nhiều vô kể. Hợi có thể yên tâm chờ đón những điều may mắn nhất đến với mình để hưởng thụ. Tuy nhiên, cũng theo tử vi hàng ngày, quý nhân của Hợi sẽ sớm rời đi sau khi con giáp này có được điều mình mong muốn, vì vậy, Hợi đừng chủ quan dựa dẫm quá nhiều mà quên cố gắng.

Tuổi Tỵ

Bước vào những ngày cuối tháng 4 âm lịch, người tuổi Tỵ có tâm trạng khá bất ổn, họ dành nhiều sự lo lắng cho tài chính của mình. Tỵ có quá nhiều dự định cần phải thực hiện, nhưng với tình trạng như hiện tại thì khó mà thành. Nhưng đừng lo, tử vi học đã soi ra được vận trình tài lộc của Tỵ trong thời gian tới. Cứ yên tâm, chỉ cần không nản lòng bỏ cuộc thì tài lộc vẫn sẽ tìm đến bên, Tỵ không phải lo bị ông trời phụ lòng.

Trong những ngày cuối tháng 4 âm lịch này, Tỵ có thể yên tâm chờ đợi tài lộc đang đến ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tí

Theo đự đoán của tử vi hàng ngày, khi bước vào tháng 4 âm lịch, những người tuổi Tí đã nhận được tài lộc rõ rệt, công việc cũng có sự khởi sắc mạnh mẽ. Trước khi bước sang tháng 5 âm lịch, Tí vẫn còn nhiều cơ hội để tận hưởng cuộc sống giàu sang của mình trong những ngày cuối tháng 4 âm lịch này.

Đây chính là thời điểm Tí có thể vét trọn may mắn, tài lộc về cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có nói, bản mệnh Tí là người biết chăm lo cho gia đình, có nhiều gánh nặng trên vai, nhưng con giáp này chẳng bao giờ than vãn, mà luôn tìm mọi cách để chu toàn mọi thứ. Đôi lúc, Tí nên dừng lại một chút để nghỉ ngơi, tránh làm việc quá sức và bỏ lỡ nhiều điều thú vị xung quanh.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.