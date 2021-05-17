21 ngày tới: 3 con giáp có vận số đỏ rực, tài lộc nối đuôi từ trong nhà ra ngoài ngõ, vạn sự đều được như ý

12 con giáp tử vi 17/05/2021 06:31

Theo như tiên đoán của tử vi hàng ngày, những người cầm tinh một trong 3 con giáp may mắn sau đây sẽ được xếp vào hàng may mắn nhất, chỉ trong 21 ngày tới có thể làm nên cơ đồ “khủng”.

Tuổi Mão

Sổ tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết, kể từ giờ phút này trở đi, cho đến đủ 21 ngày kế tiếp, những ai tuổi Mão đều có cơ may nhận tài lộc “siêu to khổng lồ”. Nếu đã giàu, Mão sẽ càng thêm giàu, còn nếu cuộc sống còn vất vả, Mão sẽ lội ngược dòng để tận hưởng cuộc đời giàu sang, phú quý.

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 Cuộc sống ấm êm đang chờ đợi Mão phía trước, nhất là trong 21 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có nói, trong thời gian này, dù không quá dài lâu, nhưng Mão cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng mình trên phương diện sự nghiệp. Con giáp này tuy được trời phú sự thông minh, nhưng do bản tính lại nhút nhát nên ít khi dám thể hiện suy nghĩ của mình. Bứt phá được điều này, Mão sẽ chẳng mấy chốc mà thay đổi cuộc đời, thăng chức tăng lương liên tù tì.

Tuổi Tí

Thời gian vừa qua, Tí dường như phải trải qua khá nhiều vấn đề, tuy không lớn, nhưng hầu như đều do con giáp này tự tạo ra cho bản thân, khiến mình phải lao tâm khổ tứ. Tử vi nói, trong 21 ngày tới đây, Tí cần vượt qua những suy nghĩ tiêu cực và tập trung cho sự nghiệp của mình. Đặc biệt, con giáp này sẽ có cơ hội hiện thực hóa những dự định mình đang ấp ủ bấy lâu nay để gặt hái thành công và lợi nhuận lớn.

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21 ngày tới sẽ là thời điểm Tí có thể bước lên bục vinh quang trên cả phương diện tài lộc lẫn sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất bản tính hiền hòa, thân thiện, dễ mến, do đó người đời luôn sẵn sàng ra tay cứu giúp khi con giáp này cần đến. Tử vi chỉ ra rằng, chính điều này sẽ là giúp Tuất có thể dang tay đón nhận vô vàn tin vui đến với mình trong 21 ngày tới.

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 Ở hiền thì gặp lành, Tuất sẽ đón nhận liên tục nhiều tin vui trong 21 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tuất làm việc văn phòng có thể đột xuất được cấp trên khen thưởng, cất nhắc cho vị trí cao hơn. Còn những người làm ngành nghề kinh doanh, đầu tư tự do có thể bắt được cơ hội ngàn năm có một, làm 1 mà hưởng lợi đến 10, 100.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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