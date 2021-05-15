3 con giáp sự nghiệp leo thang, thu nhập tăng phi mã trong 2 tháng tới

12 con giáp tử vi 15/05/2021 06:01

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, trong vòng 2 tháng tới đây, người cầm tinh 1 trong 3 con giáp này sẽ liên tục đón vận may, tiền của, niềm vui ngập tràn.

Tuổi Tí

Lá số tử vi hàng ngày của những người tuổi Tí trong năm nay cho biết, đây là một năm vô cùng thuận lợi với con giáp này, làm gì cũng dễ dàng, lại kiếm ra thu nhập khủng. Đặc biệt, trong vòng hai tháng tới đây, những ai cầm tinh con chuột còn cơ cơ hội diện kiến quý nhân, được ban sủng đặc ân cho hưởng trọn lộc nhà trời.

tu vi hang ngay 1
 Hai tháng tới là thời điểm Tí có thể hốt trọn vàng bạc trong nhân gian - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh Tí thông minh, tài giỏi, dù làm trong lĩnh vực nào cũng luôn biết cách tỏa sáng bản thân, thu hút sự chú ý của người khác. Tài lộc đến với Tí không chỉ do may mắn, mà một phần cũng nhờ sự chăm chỉ, chịu khó của con giáp này.

Tuổi Mão

Tài sản của Mão vốn đã nhiều, nay lại càng nhiều thêm, nhất là trong vòng 2 tháng tới. Con giáp này liên tục được Thần Tài chở che, chỉ điểm tận nơi kiếm ra tiền. Nhờ đó, tài sản của con giáp này tăng lên đột biến, phút chốc đã thành triệu phú. Trời sinh người tuổi Mão ngay thẳng, đôi khi hơi nóng tính, điều này Mão cần kiềm chế nếu muốn làm nên đại sự trong thời gian tới.

tu vi hang ngay 2
 Mão liên tục được Thần Tài kề cạnh ban cho phúc lộc trong 2 tháng tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bên cạnh Tí và Mão thì Tỵ cũng là con giáp cực kỳ may mắn trong vòng 2 tháng tới đây. Con giáp này được cát tinh chiếu mệnh, làm sương sương mà hưởng tiền khủng, có số phát tài, đại cát đại lợi ai cũng ghen tỵ.

tu vi hang ngay 3

Chỉ trong thời gian ngắn, Tỵ có thể xây dựng được tài sản lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có nói, trong thời gian tới đây, dù có sóng gió đưa đến như thế nào. Tỵ cũng nên nắm chắc cơ hội, đừng để bị cuốn đi mà hối tiếc. Những người làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư nên chú ý giữ tiền cẩn thận kẻo kẻ gian hãm hại làm mất trắng.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, may mắn hết phần thiên hạ trong 30 ngày tới

Top 3 con giáp giàu nứt đố đổ vách, may mắn hết phần thiên hạ trong 30 ngày tới

Lá số tử vi hàng ngày của 12 con giáp trong 30 ngày tới cho thấy, sẽ có 3 con giáp cực kỳ may mắn, được Thần Tài nâng đỡ tài lộc vô biên. Xem ngay đó là con giáp nào.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới Dự đoán tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ