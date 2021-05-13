Từ tháng 4 âm lịch trở đi: 3 con giáp quay vào ô siêu may mắn, tiền vàng đầy nhà, sướng còn hơn tiên

Tử vi hàng ngày đã nói thì cấm có sai, kể từ tháng 4 này trở đi, những người tuổi Ngọ sẽ đón nhận cực nhiều tin vui mới. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này được quý nhân nâng đỡ, kề cạnh mọi nơi mọi lúc nên làm gì cũng thuận lợi. Hơn nữa, Ngọ không phải là người dễ dàng hài lòng với những gì mình làm được mà luôn đặt ra mục tiêu cao hơn để cố gắng đạt được. Do đó, đây là thời điểm Ngọ có thể thu hoạch những thành quả mình đã dày công xây dựng.

Về phương diện tài lộc, trong tháng 4 âm lịch, Ngọ có thể kiếm được số tiền khá lớn, nhưng hãy cẩn thận, bởi đi đôi với đó thường sẽ là những cạm bẫy mà con giáp này cần cảnh giác và tỉnh táo để vượt qua.

Công việc của Ngọ kể từ tháng 4 âm lịch sẽ thăng tiến theo một đường thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo lá số tử vi hàng ngày thì những người tuổi Thân trong tháng 4 âm lịch này sẽ có một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của mình. Dự đoán, Thân có thể mua nhà, mua xe hoặc những tài sản có giá trị lớn. Trước đó, con giáp này từng không dám chi tiền ra để mua sắm vì sợ rủi ro, nhưng kể từ tháng 4 âm lịch trở đi thì Thân có thể yên tâm do có cát tinh chiếu mệnh từ trên cao.

Kể từ thời điểm này, Thân có thể sắm nhà lầu xe hơi bất cứ lúc nào mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chuyên gia tử vi cho biết những người tuổi Hợi đã được nhà trời ưu ái lựa chọn cho hưởng phúc lộc đầy đủ trong tháng 4 âm lịch này. Không những vậy, kể từ bây giờ trở đi, bất cứ công việc gì của Hợi cũng sẽ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, thuận lợi.

Hợi được quý nhân tương trợ nên sẽ luôn gặp may mắn trong thời gian sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cũng nói rằng, trong tháng này, Hợi có thể thu về khoản lời to từ công việc làm ăn của mình. Đó chính là phần thưởng bất ngờ dành cho Hợi trong suốt thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ. Bản mệnh siêng năng cần cù, lại thêm tài sản tăng vượt trội, Hợi chẳng mấy chốc mà lại giàu nứt đố đổ vách.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.