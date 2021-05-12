Đúng 10 ngày cuối tháng 5/2021: 3 con giáp nhận lộc triền miên, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, sự nghiệp thăng tiến rõ rệt

Tháng 5/2021 đã trôi qua được gần nửa chặng đường, Thìn cũng đã gặp cơ may khá nhiều trong thời gian này. Tuy nhiên, tử vi hàng ngày cho biết, theo soi chiếu của các chuyên gia, vào đúng 10 ngày cuối cùng trong tháng này, Thìn sẽ có sự chuyển biến đột phá trong công việc, con giáp này nếu không lên làm sếp thì cũng sẽ tự làm chủ công việc riêng của mình, không còn phụ thuộc vào ai. Tài lộc cũng theo đó mà tăng lên bất ngờ.

Bản mệnh tuổi Thìn rất kiên định, dù chông gai thế nào cũng cố gắng đến khi nhận được thành quả mới thôi. Tài năng thiên bẩm rất phù hợp với chuyện đầu tư, kinh doanh. Thời gian tới nên mạnh dạn “xuống tiền” để thu lời. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ chẳng lo bị lỗ.

Những gì mà Mùi sắp được nhận trong 10 ngày cuối cùng của tháng 5/2021 này sẽ làm con giáp này và người xung quanh phải kinh ngạc. Không chỉ có tiền bạc dồi dào mà ở phương diện sự nghiệp, Mùi cũng nhận được sự giúp đỡ hết mình của quý nhân, sự đồng thuận của đồng nghiệp, nhờ đó mà con giáp này có thể tạo ra những kỳ tích bất ngờ, thu hoạch được khoản hời kha khá.

Không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa, thời gian tới đây Mùi sẽ nhận được tài lộc liên miên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi thứ tốt đẹp nhất dường như đã được sắp xếp để chào đón Dậu trong những ngày cuối tháng 5 dương lịch này. Do có cát tinh chiếu mệnh, Dậu liên tiếp gặp cơ may trong công việc, nhưng quan trọng là phải biết nắm bắt cơ hội, chứ chỉ nhìn mà không dám bước tới thì thời cơ có tốt đến mấy cũng như không.

Hãy mạnh dạn nắm bắt trọn cơ hội làm giàu mà quý nhân ban tặng trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi có nói, trong giai đoạn này, Dậu có thể tìm thêm một vài công việc tay trái, bởi nếu cứ đi theo công việc làm công ăn lương hiện tại này thì Dậu sẽ chẳng thể nào có cuộc sống giàu có như người ta. Về đường tình duyên, đây không phải lúc để Dậu đâm đầu chạy theo một người mà xao nhãng chuyện công việc. Mọi thứ đều đã được nhân duyên sắp đặt, đừng nóng vội mà không mang lại kết quả tốt.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.