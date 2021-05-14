10 ngày cuối tháng 5/2021: 3 con giáp tài lộc phơi phới, công danh rực rỡ ai cũng ghen đỏ mắt

12 con giáp tử vi 14/05/2021 06:01

Dự đoán của tử vi hàng ngày cho thấy, trong 10 ngày cuối cùng của tháng 5 dương lịch sắp tới, có 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều cho hưởng tài lộc vô song, phúc phần trọn vẹn ai cũng mê.

Tuổi Dần

Ngay từ đầu tháng 5, những người tuổi Dần đã được đón nhận khá nhiều may mắn, kể cả trong công việc và tài lộc. Tuy nhiên, đi đôi với đó, Dần cũng đã phải đối mặt với không ít thử thách, khó khăn. Tuy nhiên, bản mệnh rắn rỏi, không ngần ngại gian nan, Dần đã vượt qua và đây là lúc con giáp này tận hưởng thành quả.

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 10 ngày cuối tháng 5 dương lịch sẽ là lúc Dần có thể tận hưởng cuộc sống sung sướng, giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày có nói, trong thời gian này, Dần may mắn được quý nhân nâng đỡ, kề bên. Do đó, hãy tranh thủ thực hiện những kế hoạch kiếm tiền của mình. Trên phương diện tình duyên, Dần có một chút vô tâm với người bạn đời, hãy chú ý trước khi xuất hiện dấu hiệu tan vỡ.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong 10 ngày cuối tháng này, Thìn chính là con giáp nhận được sự ưu ái của Thần Tài, lộc lá đến triền miên. Những người tuổi Thìn đa số đều có khát vọng làm giàu rất mãnh liệt, chẳng có một cơ hội kiếm tiền nào đến trước mặt Thìn mà lại bị bỏ qua. Tử vi cũng nói, thời gian tới sẽ là thời điểm vàng dành cho những người tuổi Thìn thích đầu tư, kinh doanh vì sẽ thu lợi lớn, không mất đi đâu được.

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 Thìn có thể tập trung đầu tư để kiếm ra số lời khủng trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Số mệnh của người tuổi Mùi là số hưởng, dù không phải giàu có từ trong trứng nước, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có cuộc đời nhung lụa, viên mãn. Nhìn chung, tài vận của Mùi trong năm nay và riêng trong tháng 5 này khá tốt. Đặc biệt, chỉ trong 10 ngày cuối tháng, con giáp này đã có thể hốt về một nhà tài lộc, tiền vàng lúc nào cũng rủng rỉnh trong người.

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 10 ngày cuối tháng 5 này, Mùi không có gì ngoài tiền, xếp ngay vào hàng đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán Mùi sẽ có một sự thay đổi ngoạn mục trong công việc của mình. Đường công danh của con giáp này đang có dấu hiệu rộng mở, xán lạn vô cùng, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, Mùi sẽ đạt được danh vọng đã tìm kiếm bấy lâu nay.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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