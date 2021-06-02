Cứ muốn sinh đôi thì lấy chồng Phước Khánh - 'ấp sinh đôi' nổi tiếng tỉnh An Giang: Cách 1 nhà là có 1 cặp sinh đôi

Chuyện lạ 02/06/2021 18:21

"Ấp sinh đôi" là cái tên thân thuộc mà nhiều người đặt cho ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, huyện An Phú vì chỉ trong một phạm vi nhỏ mà xuất hiện tới 17 cặp sinh đôi.

Theo Vnexpress, bà Lê Thị Bích Thủy, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng xác nhận tất cả các trường hợp sinh đôi tại ấp Phước Khánh đều mang thai tự nhiên. Bà cũng cho biết những bậc cao niên có con, cháu sinh đôi không ăn uống gì bất thường cả.

Cặp sinh đôi đầu tiên của ấp hiện đã 80 tuổi là bà Bảy Nghị và ông Tám Nghĩ. Nhiều cặp sinh đôi đã ngoài 40, nhưng đa số được sinh ra từ năm 2000 - 2003. Cặp sinh đôi bé nhất mới có 8 tuổi là Ngọc Như và Như Ý.

sinh doi 1
Hai vợ chồng anh Minh bên hai cô con gái song sinh Kim Lý - Kim Yến - Ảnh: Vnexpress

Theo thông tin từ Vnexpress, gia đình chị Cao Thị Diễm có tới 5 người con, trong đó có một cặp sinh đôi là nam năm nay 9 tuổi. Do cuộc sống khổ cực nên vợ chồng chị chỉ định sinh 2 con rồi thôi. "Ai dè, đứa thứ 2 mới 10 tháng là có bầu trộm. Tui hỏi ảnh con còn nhỏ quá, anh tính sao. Ảnh nói thôi sinh đại đi, tạo ra được thì nuôi được", chị Diễm nhớ lại.

Trong một lần bị tai nạn xe, chị được người gây tai nạn hỗ trợ siêu âm mới biết lần mang bầu thứ 3 là một cặp sinh đôi. Sau khi sinh cặp quý tử, ít lâu chị lại sinh cô con gái út, nâng quân số của gia đình lên 7 người.

sinh doi 2
Hai anh em song sinh Lợi - Lộc con của chị Diễm - Ảnh: Vnexpress

Khi được hỏi về khả năng có được song thai của người dân tại ấp, chị Diễm chỉ dám phỏng đoán trong hiếu kì là do ăn bông súng ở hồ nước phía sau mà hồ cũng bị lấp cách đây 10 năm rồi nên từ đó không xuất hiện cặp sinh đôi nào nữa.

Nhiều người dân khác lại cho rằng sinh đôi có thể do di truyền vì có gia đình đến 2 thế hệ đều có song thai. Có gia đình lại do có họ hàng với nhau. Tuy nhiên, nhiều cặp vợ chồng không có máu mủ gì với nhau vẫn sinh đôi được nên giả thuyết trên bị phản bác.

sinh doi 3
Kim Ngân - Kim Hà học cùng lớp và có một cặp sinh đôi nam cũng học lớp này - Ảnh: Vnexpress

Vì ấp có số lượng cư dân là sinh đôi chiếm số lượng lớn, nhiều người cho rằng đây là vùng đất lành, có đầy đủ các yêu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Trong khi các bà mẹ sinh đôi chỉ nói là trời cho còn các ông bố lại trả lời hài hước do đàn ông ở ấp cả vì đa phần các cặp đều do người mẹ ở xã khác đến xã Phước Hưng làm dâu.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa II Hà Thị Huyền Giao, Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp, tỷ lệ sinh đôi ở Việt Nam hiện nay đã xấp xỉ thế giới do đạt nhiều thành tựu trong công cuộc điều trị hiến muộn. Tỉ lệ sinh đôi ở thế giới đã tăng gấp đôi so với 40 năm trước, nằm ở khoảng 1 - 1,5%. Có nghĩa là cứ với 100 bà bầu thì chắc chắn có ít nhất 1 người sinh đôi.

Chị đẹp ‘biến hoá’ quầy rau củ quả ‘siêu to khổng lồ’ thành ‘bé xíu xìu xiu’, CĐM thốt lên: ‘Đích thị là tiên nữ hạ phàm rồi’

Chị đẹp ‘biến hoá’ quầy rau củ quả ‘siêu to khổng lồ’ thành ‘bé xíu xìu xiu’, CĐM thốt lên: ‘Đích thị là tiên nữ hạ phàm rồi’

Với bàn tay khéo léo "biến hóa" như phù thủy, cô nàng đã khiến bao người phải "há hốc" miệng bởi quầy rau, củ, quả tí hon trông y như thật.

Xem thêm
Từ khóa:   Song sinh Song thai Ấp sinh đôi

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 48 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm