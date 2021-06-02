Cứ muốn sinh đôi thì lấy chồng Phước Khánh - 'ấp sinh đôi' nổi tiếng tỉnh An Giang: Cách 1 nhà là có 1 cặp sinh đôi

"Ấp sinh đôi" là cái tên thân thuộc mà nhiều người đặt cho ấp Phước Khánh, xã Phước Hưng, huyện An Phú vì chỉ trong một phạm vi nhỏ mà xuất hiện tới 17 cặp sinh đôi.

Theo Vnexpress, bà Lê Thị Bích Thủy, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng xác nhận tất cả các trường hợp sinh đôi tại ấp Phước Khánh đều mang thai tự nhiên. Bà cũng cho biết những bậc cao niên có con, cháu sinh đôi không ăn uống gì bất thường cả. Cặp sinh đôi đầu tiên của ấp hiện đã 80 tuổi là bà Bảy Nghị và ông Tám Nghĩ. Nhiều cặp sinh đôi đã ngoài 40, nhưng đa số được sinh ra từ năm 2000 - 2003. Cặp sinh đôi bé nhất mới có 8 tuổi là Ngọc Như và Như Ý.

Hai vợ chồng anh Minh bên hai cô con gái song sinh Kim Lý - Kim Yến - Ảnh: Vnexpress Theo thông tin từ Vnexpress, gia đình chị Cao Thị Diễm có tới 5 người con, trong đó có một cặp sinh đôi là nam năm nay 9 tuổi. Do cuộc sống khổ cực nên vợ chồng chị chỉ định sinh 2 con rồi thôi. "Ai dè, đứa thứ 2 mới 10 tháng là có bầu trộm. Tui hỏi ảnh con còn nhỏ quá, anh tính sao. Ảnh nói thôi sinh đại đi, tạo ra được thì nuôi được", chị Diễm nhớ lại. Trong một lần bị tai nạn xe, chị được người gây tai nạn hỗ trợ siêu âm mới biết lần mang bầu thứ 3 là một cặp sinh đôi. Sau khi sinh cặp quý tử, ít lâu chị lại sinh cô con gái út, nâng quân số của gia đình lên 7 người.

Hai anh em song sinh Lợi - Lộc con của chị Diễm - Ảnh: Vnexpress Khi được hỏi về khả năng có được song thai của người dân tại ấp, chị Diễm chỉ dám phỏng đoán trong hiếu kì là do ăn bông súng ở hồ nước phía sau mà hồ cũng bị lấp cách đây 10 năm rồi nên từ đó không xuất hiện cặp sinh đôi nào nữa. Nhiều người dân khác lại cho rằng sinh đôi có thể do di truyền vì có gia đình đến 2 thế hệ đều có song thai. Có gia đình lại do có họ hàng với nhau. Tuy nhiên, nhiều cặp vợ chồng không có máu mủ gì với nhau vẫn sinh đôi được nên giả thuyết trên bị phản bác.

Kim Ngân - Kim Hà học cùng lớp và có một cặp sinh đôi nam cũng học lớp này - Ảnh: Vnexpress Vì ấp có số lượng cư dân là sinh đôi chiếm số lượng lớn, nhiều người cho rằng đây là vùng đất lành, có đầy đủ các yêu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa. Trong khi các bà mẹ sinh đôi chỉ nói là trời cho còn các ông bố lại trả lời hài hước do đàn ông ở ấp cả vì đa phần các cặp đều do người mẹ ở xã khác đến xã Phước Hưng làm dâu. Theo Bác sĩ Chuyên khoa II Hà Thị Huyền Giao, Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp, tỷ lệ sinh đôi ở Việt Nam hiện nay đã xấp xỉ thế giới do đạt nhiều thành tựu trong công cuộc điều trị hiến muộn. Tỉ lệ sinh đôi ở thế giới đã tăng gấp đôi so với 40 năm trước, nằm ở khoảng 1 - 1,5%. Có nghĩa là cứ với 100 bà bầu thì chắc chắn có ít nhất 1 người sinh đôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-muon-sinh-doi-thi-lay-chong-phuoc-khanh-ap-sinh-doi-noi-tieng-tinh-an-giang-cach-1-nha-la-co-1-cap-sinh-doi-407291.html