Tết Hàn Thực: ‘Bùng nổ’ các phiên bản bánh trôi lạ mắt, nhìn thôi đã chảy nước miếng, được ăn chắc còn ‘sướng hơn tiên’

Nhân dịp tết Hàn Thực, mời mọi người cùng chiêm ngưỡng những mâm bánh trôi, bánh chay ‘đẹp như tranh vẽ’ được sáng tạo thành nhiều hình thù ngộ nghĩnh, vô cùng đáng yêu với màu sắc bắt mắt, rực rỡ do các mẹ đảm chia sẻ.
Ngày mùng 3 tháng 3 Âm lịch hàng năm được xem là ngày tết Hàn Thực. Đây là dịp để người Việt hướng về tổ tiên, nguồn cội. Nhà nào cũng sắm sửa mâm cúng tươm tất với bánh trôi, bánh chay cùng xôi chè, trái cây để dân cúng tổ tiên.
Trong một group nấu ăn được đông đảo cộng đồng mạng theo dõi trên Facebook, các mẹ đảm đã được dịp khoe tài nấu nướng của mình nhân dịp tết Hàn Thực.
Năm nay, bánh trôi, bánh chay được các chị em phụ nữ làm bằng nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Màu xanh bánh trôi được nhuộm bằng hoa đậu biếc, cải bó xôi, rau ngót. Màu vàng từ saffron hoặc quả dành dành khô. Màu cam nhuộm từ trái gấc, hồng từ củ dền…
Cùng với bánh trôi truyền thống thì năm nay các chị em phụ nữ cũng sáng tạo không ngừng khi cho ra mắt các phiên bản bánh trôi cầu kỳ, lạ mắt.
Quả thật, tài nghệ nấu ăn của các mẹ các chị đúng là 'không thể đùa được'. Chỉ mới xem qua các bức ảnh mà đã làm cho chúng ta không khỏi xuýt xoa trước độ khéo tay của các chị. Nhìn các mâm bánh quả không thua gì được các nghệ nhân thực thụ làm, khiến ai cũng phải "ngã mũ bái phục" các mẹ đảm.
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