Tết Hàn Thực: ‘Bùng nổ’ các phiên bản bánh trôi lạ mắt, nhìn thôi đã chảy nước miếng, được ăn chắc còn ‘sướng hơn tiên’

Trong một group nấu ăn được đông đảo cộng đồng mạng theo dõi trên Facebook, các mẹ đảm đã được dịp khoe tài nấu nướng của mình nhân dịp tết Hàn Thực.

Bánh trôi, bánh chay được các chị em phụ nữ làm bằng nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Trong ảnh là mâm bánh chay được làm từ khoai lang tím - Ảnh: FBNV

Năm nay, bánh trôi, bánh chay được các chị em phụ nữ làm bằng nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Màu xanh bánh trôi được nhuộm bằng hoa đậu biếc, cải bó xôi, rau ngót. Màu vàng từ saffron hoặc quả dành dành khô. Màu cam nhuộm từ trái gấc, hồng từ củ dền…

Cùng với bánh trôi truyền thống thì năm nay các chị em phụ nữ cũng sáng tạo không ngừng khi cho ra mắt các phiên bản bánh trôi cầu kỳ, lạ mắt.

Một mâm ‘bánh trôi thủy tinh’ vô cùng đẹp mắt với vỏ bánh trong suốt, long lanh để lộ lớp nhân bên trong - Ảnh: FBNV

'Bánh trôi thủy tinh' được làm từ khoai lang tím và bí đỏ - Ảnh: FBNV

'Bánh trôi thủy tinh' có vị ngọt của đường, mùi thơm của lá dừa và chút nồng của gừng tưởng không ngon mà ngon không tưởng - Ảnh: FBNV

Còn đây lại là phiên bản ‘chè trôi nước dễ thương’ của một chị đảm - Ảnh: FBNV

Món chè trôi nước cực dễ thương này rất dễ gây ấn tượng cho các bé con - Ảnh: FBNV

Một đĩa bánh trôi khác của một mẹ đảm. Cũng từ các nguyên liệu quen thuộc, các đầu bếp của chúng ta đã cho ra đời những chú heo, chú mèo, chú thỏ cực dễ thương - Ảnh: FBNV

Bằng sự khéo léo và tỉ mỉ của mình, các chị đã cho ra đời món chè trôi nước vừa đẹp mắt lại thơm ngon, khiến người xem chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thèm. Ước gì mình được thưởng thức thì chắc là 'sướng hơn tiên' - Ảnh: FBNV

Các viên bánh trôi cực dễ thương, ngắm thôi cũng đã làm người xem no mắt - Ảnh: FBNV

Một mâm bánh trôi 7 màu được một mẹ đảm chia sẻ - Ảnh: FBNV

Quả thật, tài nghệ nấu ăn của các mẹ các chị đúng là 'không thể đùa được'. Chỉ mới xem qua các bức ảnh mà đã làm cho chúng ta không khỏi xuýt xoa trước độ khéo tay của các chị. Nhìn các mâm bánh quả không thua gì được các nghệ nhân thực thụ làm, khiến ai cũng phải "ngã mũ bái phục" các mẹ đảm.