‘Sau 11 năm, lần đầu hai mẹ con nghe được tiếng xuất viện’, bệnh nhân được BHYT chi trả hơn 38 tỷ đồng nói trong nước mắt

Vào viện năm 26 tuổi đến lúc ra viện đã 37 tuổi, anh N. đã không thể giấu nổi sự xúc động. Anh cho biết, trong suốt quá trình điều trị bệnh dài đằng đẵng của mình đã có những lúc tuyệt vọng, nhưng đáng quý anh nhận được sự hỗ trợ, động viên của gia đình và bác sĩ, nhờ đó hy vọng được sống của anh lại được thắp lên.

Theo Người lao động, bệnh nhân đặc biệt này là anh Phan Hữu Ng., 37 tuổi. Bệnh nhân này nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào hồi tháng 1.2010 với chẩn đoán nhiễm trùng hoại tử hông, đùi, bụng phải, Hemophilia A. Dù quê nhà ở Vĩnh Long, nhưng anh N. hầu như phải điều trị tại bệnh viện trong suốt khoảng 11 năm qua với tổng cộng 26 lần.

Thông tin thêm về trường hợp bệnh của anh N., trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy - Bác sĩ Phạm Thanh Việt cho biết đối với bệnh viện, đây là ca bệnh có thời gian nằm viện dài nhất, số lần phẫu thuật nhiều nhất và viện phí lớn nhất.

Khi có thông tin được xuất viện cả anh N. và mẹ đều vui mừng khôn xiết: "Nghe bác sĩ báo tin, hai mẹ con không ngủ được. Mừng quá, sau 11 năm, lần đầu hai mẹ con nghe được tiếng xuất viện", báo Thanh Niên thông tin.

"Lần xuất viện này của bệnh nhân Phan Hữu Ng. khác những lần trước, lần này bệnh nhân xuất viện với vết thương đã liền hơn, đẹp hơn", bác sĩ Phạm Thanh Việt hồ hởi cho biết.

Được biết anh N. mắc bệnh Hemophilia. TS. BS Ngô Đức Hiệp (Trưởng khoa Phỏng – Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ) cho hay: "Với căn bệnh Hemophilia, bệnh nhân N. xuất viện về nhà vẫn có nguy cơ tái diễn khi bị té hoặc một chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát hiện tại của bệnh nhân rất tốt. Bệnh nhân và gia đình đều hiểu rõ bệnh lý này. Nếu có tái diễn, tình trạng sẽ nhẹ hơn".

Hồ sơ bệnh án dày cộm của anh N. suốt 11 năm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Đặc biệt hơn, tổng số tiền viện phí trong suốt 11 năm qua của anh N. là một con số "khủng" lên tới 40,8 tỉ đồng. Thật may mắn khi anh được bảo hiểm y tế chi trả đến 38,3 tỉ đồng, đây là số tiền mà bảo hiểm y tế chi trả lớn nhất từ trước đến nay.

Cho biết thêm về sự hỗ trợ đặc biệt này, ThS. BS Đỗ Thu Hà (Trưởng phòng Giám định BHXH TP. HCM) chia sẻ: "Đây là một chính sách ưu việt. Từng phần đóng góp nhỏ của từng người tham gia bảo hiểm đã tạo thành quỹ ủng hộ, hỗ trợ cho những trường hợp như anh N.".

Như vậy chỉ còn ít thời gian nữa anh N. đã có thể quay trở về với gia đình sau ngần ấy thời gian sống chung với bệnh tật. Được biết, việc cứu sống được anh là cả một sự đoàn kết và quyết tâm từ các chuyên khoa điều trị của bệnh viện. Họ đã tìm mọi cách để điều trị bệnh và để bệnh tình của bệnh nhân tiến triển tốt hơn, giúp bệnh nhân có một cuộc sống bình thường như bao người khác.