Vay tiền chục tỷ để mua lan đột biến, nhiều người ‘kêu trời’ vì nhận phải lan ‘hàng giả’

Xã hội 14/04/2021 08:03

Thời gian qua, nhiều nhà vườn và dân chơi lan đang phải đau đầu vì lan đột biến có giá thành cao ngất ngưỡng khi mua về lại phát hiện là giả.

Những năm gần đây, lan đột biến gen bắt đầu xuất hiện và tạo nên cơn sốt trong giới chơi lan sành điệu. Dù có giá “trên trời” từ vài chục đến vài trăm tỷ nhưng thị trường lan đột biến vẫn rất sôi động khi được nhiều người săn lùng.

Tuy nhiên, vì có giá trị kinh tế quá cao nên đã xảy ra những vấn đề bất cập trong việc mua bán. Nhiều người nghi ngờ những thương vụ mua bán lan bạc tỷ chỉ là chiêu thổi giá của giới buôn lan. 

Một trường hợp bị lừa điển hình là anh Nguyễn Văn Sự (trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc). Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, anh Sự cho biết từng mua lan đột biến từ các nhà vườn trên địa bàn TP. Hà Nội, Đồng Nai và Hòa Bình. Tuy nhiên, khi về kiểm tra thì phát hiện nhiều gốc lan sai nguồn gốc. Khi liên hệ với các nhà vườn để kiểm tra thông tin thì đến nay anh Sự vẫn chưa liên lạc được.

Anh Sự cho biết gốc lan rẻ cũng từ 70 triệu - 200 triệu, gốc đẹp có giá từ 500 triệu đến cả tỉ đồng. Hiện tại, anh bị lừa gần 10 tỷ đồng mua hoa. Để có tiền, anh đã phải vay ngân hàng và huy động vốn từ người dân.

Theo anh Sự, cách phát hiện ra hoa sai nguồn gốc là vì khi nở hoa màu tím, không phải màu trắng ngọc như lan đột biến. Anh cũng thông báo với những người đã mua lại lan đột biến từ anh hãy giữ lại hoa. Nếu lan sai nguồn gốc, anh sẽ khắc phục dần dần cho những người mua hoa từ anh. Đồng thời, anh Sự cũng đã trình báo với cơ quan chức năng về vụ việc.

Ngày 13/4, ông Nguyễn Ngọc Mẽ (Trưởng Công an huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã nhận được đơn trình báo của anh Sự về vụ việc. Theo ông Mẽ, trước anh Sự đã có nhiều người bị lừa. Giao dịch lan đột biến đánh vào lòng tham của con người. Đây là những giao dịch dân sự, thuận mua vừa bán nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện.

Liên quan đến vụ lan đột biến, theo Vietnamnet, mới đây, trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền một thông tin về chủ một vườn tên H.T ở xóm Chợ Định Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã đột nhiên "biến mất" cùng với số tiền 200 tỷ.

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 Bài đăng trên mạng xạ hội về việc chủ vườn lan đột biến bỏ trốn với 200 tỷ - Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, chủ tài khoản cho biết khi lên vườn lan ở huyện Ứng Hòa thì mới phát hiện chủ vườn đã 'biến mất", không thể liên lạc được. Do đó người này mới đăng thông tin lên mạng xã hội để những người trong cùng giới chơi lan đột biến ở các tỉnh biết thông tin và trực tiếp tới tìm hiểu.

Ngay khi bài viết được đăng tải đã có gần 4.000 lượt bày tỏ cảm xúc, gần 10.000 lượt bình luận từ phía cộng đồng mạng. 

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   lừa đảo chục tỷ đồng lan đột biến

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