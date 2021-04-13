Vụ người phụ nữ bị tạt axit trước cổng nhà: Hung thủ chỉ muốn hủy hoại nhan sắc tình địch chứ không cố ý giết người

Xã hội 13/04/2021 14:53

Liên quan đến việc người phụ nữ bị tạt axit trước cổng nhà, mới đây, cơ quan chức năng cho biết đối tượng khai nhận chỉ muốn hủy hoại nhan sắc tình địch để trả thù chứ không cố ý giết người.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ người phụ nữ tên N.T.H.V. (SN 1973, trú phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An) bị tạt axit trước cổng nhà, mới đây, cơ quan chức năng TP. Vinh (Nghệ An) đã tạm giữ hình sự nữ nghi phạm để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. 

Danh tính người này được xác định là Đặng Thanh Tùng (49 tuổi, trú xóm 12, xã Nghi Kim, TP. Vinh).

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Đối tượng Tùng mang axit đi 'hủy dung' tình địch - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Cụ thể, vào 3 năm trước, đối tượng Tùng có quen biết và phát sinh tình cảm với anh V.S.H. (49 tuổi; chồng của nạn nhân bị tạt axit ). Tuy nhiên, đến đầu năm 2021, thì anh H. lạnh nhạt và không còn tình cảm. Đối tượng Tùng nhiều lần liên lạc với người tình để níu kéo nhưng vẫn không có kết quả.

Vì vậy, Tùng nảy sinh ý định hủy hoại nhan sắc của vợ anh H. để trả thù. Sau đó, đối tượng sang xin cửa hàng sửa chữa ô tô gần nhà một ca khoảng 500ml dung dịch axit rồi mang đến nhà vợ chồng anh H.

Sáng 9/4, người đàn bà này gửi xe máy trước khu vực Ga Vinh rồi bắt xe ôm, mang theo ca axit đến khu vực khối 16, phường Lê Lợi để tìm nhà chị V.

Sau khi hỏi dò hàng xóm chắc chắn là nhà chị V., người đàn bà này đến trước cửa nhà rồi cất tiếng gọi. Chờ đến khi chị V. ra mở cửa thì Tùng hất cả ca axit vào mặt nạn nhân rồi ra xe ôm đi mất. Đối tượng sau đó lên kế hoạch rời khỏi Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc.

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 Hiện trường sự việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Khoảng 17h ngày 11/4, Tùng bị bắt giữ tại khu vực Trạm thu phí Hoàng Mai (TX. Hoàng Mai, Nghệ An). Tại cơ quan điều tra, Tùng khai mục đích tạt axit vào mặt, người chị V. là để hủy hoại nhan sắc nhằm trả thù, không cố ý giết người và cũng chỉ tấn công chị V. chứ không đụng đến người tình là anh H.

Được biết, đối tượng Tùng đã có chồng và con. Trước khi gây án, đối tượng trú tại xóm 12, xã Nghi Kim, TP. Vinh.

Riêng đối với người xe ôm chở Tùng đi gây án, cơ quan chức năng cũng cho biết người này không hề biết trước chuyện Tùng đi tạt axit, chỉ đến khi đối tượng “hành sự” xong mới vỡ lẽ. Cơ quan công an đã mời lên lấy lời khai và cho về nhưng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ những hành vi liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP. Vinh điều tra làm rõ.

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