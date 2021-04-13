Mới đây, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự một chủ quán karaoke vì có liên quan đến vụ 8 thiếu nữ bị bạo hành và ép bán dâm tại đây. Các nạn nhận cho biết, nếu không nghe theo, người của quán sẽ đánh đập, dùng dụng cụ chích điện để khống chế.

Liên quan đến việc 8 thiếu nữ bị đánh đập, ép bán dâm ở một quán Karaoke tại Quảng Ngãi, cơ quan chức năng tỉnh này đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Ngọc Tiên (SN 1994, ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) - người trực tiếp điều hành, quản lý quán để điều tra làm rõ. Theo Pháp luật và Bạn đọc, em Hồ Thị B. (trú huyện Trà Bồng) - một trong những nạn nhân bị ép phục vụ tại quán cho biết, tháng 2/2021, B. cùng bạn xuống TP. Quảng Ngãi làm nhân viên bán cà phê. Tại đây, em gặp một người hứa giúp em làm tạp vụ ở một quán karaoke với lương cao nên đã nhận lời. Nhưng khi đến quán karaoke này, em bị chủ thu giữ giấy tờ, điện thoại di động và ép ký hợp đồng nếu không sẽ bị đánh.

Được biết, trong hợp đồng mà em ký có điều khoản ràng buộc “kinh khủng” là phải phục vụ khách và nếu huỷ hợp đồng thì bồi thường hơn 15 triệu đồng, bị chặt tay, chặt chân nếu không nghe lời. Các nạn nhân trong vụ việc - Ành: Pháp luật và bạn đọc Em Hồ Thị N. - một trong số các nạn nhân kể, vì bị đánh đập, hành hạ nên không ai dám bỏ trốn. Khách boa tiền riêng mà lén cất giữ sẽ bị đánh đập, thương tích đầy người.

"Em không chịu bán dâm cho khách thì bị nhốt riêng ra. Họ dùng dụng cụ chích điện để tra tấn em, buộc em phải phục vụ" - em Đinh Thị Q. (trú huyện Sơn Tây) cũng là tiếp viên của quán chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc. Dụng cụ chích điện dùng để tra tấn các nạn nhân - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Như đã đưa tin trước đó, sau khi nhận được tin báo của ông Hồ Văn L. (trú huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) về việc con gái mình là Hồ Thị N. cùng bạn là Hồ Thị B. (17 tuổi) bị đưa vào quán karaoke để phục vụ khách. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia (xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) do đối tượng Tiên trực tiếp quản lý, điều hành. Tại đây, công an phát hiện 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng, nhiều người mang thương tích trên mình, đồng thời còn thu giữ nhiều công cụ dùng để "ra tay" với các thiếu nữ. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nan-nhan-vu-quan-karaoke-den-o-quang-ngai-ho-chich-dien-de-tra-tan-em-buoc-em-phai-phuc-vu-khach-mua-dam-401869.html