Từ ngày 1/4, có dùng thẻ BHYT cũ song song với thẻ BHYT mẫu mới được không?

Từ ngày 1/4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới với nhiều cải tiến nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Theo đó, thẻ BHYT mẫu mới sẽ được cải tiến về thông tin, kích cỡ thẻ, mã số thẻ...Cụ thể, thẻ mẫu mới có kích thước nhỏ gọn như thẻ căn cước công dân, được ép plastic, tiện lợi bảo quản và sử dụng.

Thẻ BHYT mẫu mới - Ảnh Tuổi Trẻ

Với thẻ giấy đang sử dụng, khi đi khám bệnh, bệnh nhân cần mang theo giấy tờ tùy thân. Ngoài ra, thẻ BHYT giấy phải cấp lại hàng năm nên dễ xảy ra chậm trễ và sai lệch thông tin. Những bất tiện này sẽ được thẻ bảo hiểm y tế điện tử mẫu mới giải quyết triệt để.

Đáng lưu ý, Báo Tuổi Trẻ ghi nhận thông tin từ Bảo hiểm y tế TP.HCM cho biết, thẻ BHYT mẫu mới được sử dụng song song với thẻ BHYT mẫu cũ và đều có giá trị sử dụng như nhau. Những thẻ cũ còn thời hạn sử dụng thì người dân cứ tiếp tục sử dụng, không cần đổi thẻ mới.

Tuy nhiên, đối với người dân đang cần gấp để đi khám chữa bệnh sẽ được cấp lại thẻ BHYT trong ngày. Riêng các hồ sơ còn lại sẽ mất 5 ngày để cơ quan BHYT cấp lại thẻ mới cho người dân.

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