Bé gái 7 tuổi được phát hiện có dị vật trong dạ dày, bác sĩ phẫu thuật 'ngỡ ngàng' khi gắp ra một búi tóc lớn

Chuyện lạ 23/06/2021 17:53

Bé gái 7 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng thượng vị theo cơn, nôn khan. Theo kết quả chụp CT-scaner, bác sĩ phát hiện có dị vật trong dạ dày của bệnh nhi.

Theo thông tin của VnExpress, ngày 16/5, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tiếp nhận một bé gái 7 tuổi ở huyện Cẩm Khê nhập viện trong tình trạng đau bụng thượng vị theo cơn, đau nhiều, nôn khan, không sốt, chướng bụng trên rốn. Tại đây, các bác sĩ đã cho bé chụp CT-scaner ổ bụng và kết quả phát hiện trong dạ dày của bệnh nhi có khối dị vật kích thước lớn (10x5 cm). 

Sau đó, bé gái được chỉ định phẫu thuật. Các bác sĩ đã gắp ra một khối dị vật chính là một búi tóc lớn cuốn chặt trong dạ dày. Sau phẫu thuật, bệnh nhi đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại khoa Ngoại nhi tổng hợp.

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Bé gái đang được theo dõi sau phẫu thuật tại bệnh viện - Ảnh: VnExpress

Gia đình bệnh nhi cho biết bé gái có thói quen ăn tóc từ khi 2 tuổi. Mặc dù, gia đình đã nhiều lần bắt gặp và ngăn cản nhưng khi không để ý, bé vẫn tiếp tục ăn tóc. Những ngày gần đây, bé gái liên tục bị đau bụng thượng vị, kèm theo nôn nhiều. Vì vậy, gia đình đã đưa bé đến khám và điều trị tại Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê. Tuy nhiên, tình trạng vẫn không cải thiện nên sau đó đã chuyển bé đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ với VnExpress, bác sĩ Nguyễn Đức Lân - Trưởng Khoa Ngoại nhi tổng hợp cho biết, nuốt dị vật là vấn đề thường hay gặp ở trẻ. Nếu không được phát hiện sớm, các dị vật này nằm lại trong đường tiêu hóa và gây ra những biến chứng nặng nề như tắc ruột, thủng ruột. Trường hợp của bé gái trên khá may mắn khi gia đình kịp thời phát hiện và đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám, điều trị. Do đó, bé gái tránh được nhiều biến chứng nguy hiểm.

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