Mẹ sơ suất trong quá trình rây cháo, bé 8 tháng tuổi hóc phải dị vật lưới thép nguy hiểm

Sống khỏe 29/01/2021 14:04

Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết vừa tiếp nhận một ca bệnh em bé hóc dị vật. Dị vật nguy hiểm nói trên được xác định là rơi ra từ rây lưới thép, bị lẫn vào cháo trong quá trình chế biến.

BS CK2 Trần Thiện Nhơn, khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) cho biết, khoa vừa xử lý thành công một trường hợp em bé hóc dị vật. Bé V.T.Đ. (8 tháng tuổi, ngụ Bình Chánh) đang ăn cháo cá xong thì bỗng nhiên bỏ ăn, quấy khóc và nôn ra cháo, lẫn một ít nhầy nhớt, người nhà lo lắng nên lập tức cho bé vào khám vì sợ bị hóc xương.

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Bé V.T.Đ. được các bác sĩ soi gắp khẩn sau khi phát hiện có dị vật ở hầu họng - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Sau khi tiếp nhận chụp X-quang cổ nghiêng, các bác sĩ phát hiện dị vật còn nằm ở hầu họng nên tiến hành soi gắp khẩn cho bé. Dị vật không phải là xương mà là một sợi kim loại mảnh nhưng rất cứng và nhọn 2 đầu, dài gần 2cm. Sợi kim loại này đang cắm sâu vào vùng hạ họng (bằng 1/3 chiều dài dị vật). May mắn là dị vật chưa xuống sâu hơn nên tính mạng em bé không gặp nguy hiểm. Nếu không được gắp ra kịp thời, đoạn kim loại này có thể làm thủng đường tiêu hóa dẫn đến những hậu quả khó lường. Dị vật nguy hiểm nói trên được xác định là rơi ra từ rây lưới thép, bị lẫn vào cháo trong quá trình chế biến.

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Dị vật là một sợi kim loại mảnh, cứng, nhọn 2 đầu, dài gần 2cm - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Từ trước đến nay, rây lọc vốn là một dụng cụ thường được dùng rất nhiều trong các gia đình có trẻ nhỏ khi chế biến thức ăn, nhằm nghiền nhỏ cơm, cháo, các loại thịt cá, rau củ hay loại bỏ xương cá, gà, lợn... có trong cháo. Thế nhưng trong trường hợp này, nó lại biến thành thứ gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ. Vậy nên các bậc phụ huynh, bảo mẫu trong quá trình chăm sóc trẻ phải hết sức cẩn thận. Nếu nghi ngờ các cháu bị hóc thì nên đưa đến các cơ sở y tế ngay, không nên tự chữa bằng mẹo vì có thể sẽ nguy hiểm hơn cho các cháu và gây thêm khó khăn cho các bác sĩ trong quá trình thăm khám, xử lý sau đó.

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Hình ảnh chụp X-quang soi rõ dị vật bên trong hầu họng bé - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố
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Các bác sĩ khuyến cáo nên thật cẩn thận trong rây cháo cho bé - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Ngoài ra, một tai nạn hóc dị vật khác cũng có thể gặp phải trong quá trình chế biến thức ăn không những cho trẻ mà cho cả gia đình là từ miếng chùi xoong nồi bằng kim loại. Bởi miếng chùi nồi dạng sợi kim loại khi đã cũ sẽ rất dễ bị đứt gãy dính vào quai nồi, nếu bất cẩn sẽ rơi vào thức ăn. Khi ăn phải, sợi kim loại sẽ len lỏi bám vào thành ruột gây tắc ruột, thậm chí có thể gây viêm ruột, rách ruột và những tổn thương khác. Thế nên, khi sử dụng các miếng chùi xoong, nồi làm từ kim loại, mọi người cần hết sức thận trọng rửa sạch, kiểm tra kỹ. Khi miếng chùi đã cũ, nên kịp thời thay miếng khác.

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