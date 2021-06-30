Bị các chị em hàng xóm rủ rê, ông bố đi phun môi và cái kết đỏ như son... chắc mẹ không chịu nổi cú sốc này!

Cụ thể ông bố trong hình đã nghe lời dụ ngọt của hàng xóm và tiến hành đi xăm môi. Cứ ngỡ sẽ ra màu tự nhiên ai ngờ kết quả đôi môi đỏ choé như đang đánh son.

Việc nam giới đi làm đẹp vốn là chuyện khá bình thường hiện nay. Nhiều anh chàng cũng học đòi chị em phụ nữ khi xăm chân mày, cắt mí thậm chí là phun phôi. Tuy nhiên nếu không có kinh nghiệm hay chọn phải một bác sĩ hơi lố tay thì kết quả đôi khi lại “dở khóc dở cười”. Mới đây một cô con gái đã chia sẻ việc bố của mình đi xăm môi khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả.

Nhiều người xem bật cười khi chứng kiến hình ảnh này - Ảnh: Chụp màn hình

Câu chuyện nhanh chóng được cánh mày râu quan tâm và mang ra bàn tán. Có người cho rằng đây là hình ghép để câu view mùa dịch. Có người lập tức phản bác bằng kinh nghiệm cá nhâ, cho rằng đây chắc chắn là "hàng thật". Câu chuyện vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý dữ dội từ cộng đồng mạng.

Hiện nay nhiều anh chàng do hút thuốc lá, cơ địa không tốt, máu xấu dễ sở hữu một bờ môi thâm đen. Tuy nhiên để có được một đôi môi hồng hào các cánh mày râu đã tìm đến thẩm mỹ việc để cải thiện nhan sắc. Nếu tìm đến nơi uy tín đa số họ sẽ khử thâm cho bạn trước khi phun xăm. Giá trung bình cỡ khoảng 1-1,5 triệu đồng. Sau đó phải cử ăn uống tôm, đồ biển để lành vết thương. Nếu như xui rủi chọn bác sĩ thẩm mỹ có tay nghề kém chưa khử thâm mà phun xăm trực tiếp lên vùng da môi thì mực sẽ không lên được màu đẹp và ra kết quả còn tệ hơn ban đầu.

Nếu khử thâm và xăm môi đúng các bạn sẽ có một quả môi chất lượng thế này - Ảnh: Internet

Để sở hữu một bờ môi hồng quyến rũ như các nam thần hàn quốc bạn cần tìm đúng nơi uy tín trước khi tiến hành xăm môi - Ảnh: Internet

Đây cũng là bài học xương máu cho phái mạnh trước khi muốn làm đẹp. Hãy chọn một cơ sở uy tín và tìm hiểu kỹ trước khi tiến hành để tránh gặp tình cảnh tương tự của ông bố trên.