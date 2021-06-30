Bị các chị em hàng xóm rủ rê, ông bố đi phun môi và cái kết đỏ như son... chắc mẹ không chịu nổi cú sốc này!

Chuyện lạ 30/06/2021 20:48

Vì muốn có một đôi môi hồng quyến rũ mà ông bố này phải tá hỏa sau khi thành quả ra mắt là một màu đỏ choé sau khi khử thâm.

Việc nam giới đi làm đẹp vốn là chuyện khá bình thường hiện nay. Nhiều anh chàng cũng học đòi chị em phụ nữ khi xăm chân mày, cắt mí thậm chí là phun phôi. Tuy nhiên nếu không có kinh nghiệm hay chọn phải một bác sĩ hơi lố tay thì kết quả đôi khi lại “dở khóc dở cười”. Mới đây một cô con gái đã chia sẻ việc bố của mình đi xăm môi khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả.

Cụ thể ông bố trong hình đã nghe lời dụ ngọt của hàng xóm và tiến hành đi xăm môi. Cứ ngỡ sẽ ra màu tự nhiên ai ngờ kết quả đôi môi đỏ choé như đang đánh son.

Kết quả sau khi xăm môi của người đàn ông khiến cô con gái hốt hoảng - Ảnh: Internet

khu tham 2
Ngay sau đó cô đã chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân khiến CĐM xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

 khu tham 3

khu tham 4
Nhiều người xem bật cười khi chứng kiến hình ảnh này - Ảnh: Chụp màn hình

Câu chuyện nhanh chóng được cánh mày râu quan tâm và mang ra bàn tán. Có người cho rằng đây là hình ghép để câu view mùa dịch. Có người lập tức phản bác bằng kinh nghiệm cá nhâ, cho rằng đây chắc chắn là "hàng thật". Câu chuyện vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý dữ dội từ cộng đồng mạng. 

Hiện nay nhiều anh chàng do hút thuốc lá, cơ địa không tốt, máu xấu dễ sở hữu một bờ môi thâm đen. Tuy nhiên để có được một đôi môi hồng hào các cánh mày râu đã tìm đến thẩm mỹ việc để cải thiện nhan sắc. Nếu tìm đến nơi uy tín đa số họ sẽ khử thâm cho bạn trước khi phun xăm. Giá trung bình cỡ khoảng 1-1,5 triệu đồng. Sau đó phải cử ăn uống tôm, đồ biển để lành vết thương. Nếu như xui rủi chọn bác sĩ thẩm mỹ có tay nghề kém chưa khử thâm mà phun xăm trực tiếp lên vùng da môi thì mực sẽ không lên được màu đẹp và ra kết quả còn tệ hơn ban đầu.

khu tham 5
Nếu khử thâm và xăm môi đúng các bạn sẽ có một quả môi chất lượng thế này - Ảnh: Internet
khu tham 6
Để sở hữu một bờ môi hồng quyến rũ như các nam thần hàn quốc bạn cần tìm đúng nơi uy tín trước khi tiến hành xăm môi - Ảnh: Internet

Đây cũng là bài học xương máu cho phái mạnh trước khi muốn làm đẹp. Hãy chọn một cơ sở uy tín và tìm hiểu kỹ trước khi tiến hành để tránh gặp tình cảnh tương tự của ông  bố trên.

Từ khóa:   xăm môi xăm môi hỏng xăm môi hư

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm

Người phụ nữ từ chối ly hôn, bỏ sự nghiệp để cùng chồng chống lại căn bệnh hiếm