Chuyện khó tin đến rớt nước mắt: Biết ông chủ bán 'bạn tình', bò đốm đực quấn quýt, rượt theo cả một đoạn đường dài trước phút chia xa

Ai bảo động vật không có tình yêu thương, xem đoạn clip sau chắc chắn bạn không cầm được nước mắt.

Trong cuộc sống nếu con người có tình yêu mãnh liệt thì động vật cũng vậy. Chúng luôn dành tình cảm cho nhau dù đôi khi xảy ra những tình huống hết sức éo le.

Con bò đực quấn quýt trước phút xa con bò cái khiến người xem mủi lòng

Cụ thể trong một đoạn clip con bò đực vì đã không muốn xa rời con bò cái bị ông chủ đem bán đi nên đã đứng phía sau xe tỏ ý ngăn cản. Khi xe lăn bánh con bò đực chạy theo một chặng đường dài khiến người xem vô cùng xúc động.

Con bò cố ngăn cản chiếc xe chở bạn tình mình đi xa tuy nhiên nó đã không thành công - Ảnh: Chụp từ clip

Phải chăng tình yêu của động vật cũng vô cùng mãnh liệt?

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