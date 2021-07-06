Chuyện khó tin đến rớt nước mắt: Biết ông chủ bán 'bạn tình', bò đốm đực quấn quýt, rượt theo cả một đoạn đường dài trước phút chia xa

Ai bảo động vật không có tình yêu thương, xem đoạn clip sau chắc chắn bạn không cầm được nước mắt.
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Trong cuộc sống nếu con người có tình yêu mãnh liệt thì động vật cũng vậy. Chúng luôn dành tình cảm cho nhau dù đôi khi xảy ra những tình huống hết sức éo le.
Cụ thể trong một đoạn clip con bò đực vì đã không muốn xa rời con bò cái bị ông chủ đem bán đi nên đã đứng phía sau xe tỏ ý ngăn cản. Khi xe lăn bánh con bò đực chạy theo một chặng đường dài khiến người xem vô cùng xúc động.
Phải chăng tình yêu của động vật cũng vô cùng mãnh liệt?