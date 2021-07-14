Hot girl ngã cắm đầu vào hố phân sau màn say bí tỉ, nôn ọe bốc mùi khi bị nhóm đàn ông xịt nước tung tóe

Chuyện lạ 14/07/2021 13:54

Cảnh tượng rơi vào hố phân sau màn nhậu say không còn biết trời trăng mây gió này chắc chắn sẽ khiến hot girl nhớ suốt đời.

Trong cuộc sống sẽ có đôi lúc xảy ra những chuyện ngoài ý muốn lúc say xỉn nhưng như trường hợp cô nàng hotgirl dưới đây thì quả là có một không haii.

Theo Sina, trong một lần tiệc tùng cùng bạn bè, sau khi "chén chị chén em" thì người đẹp quên hết đường về và bắt đầu loạng choạng đi ngang nhà vệ sinh công cộng. Không may do cô nàng trượt chân nên rơi luôn xuống hố phân và mọi người nhanh chóng chạy đến giải cứu. 

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Hot girl ngã cắm đầu vào hố phân sau màn say bí tỉ, nôn ọe bốc mùi khi bị nhóm đàn ông xịt nước tung tóe - Ảnh 2

Sau khi rơi vào hố phân, hot girl đã nôn thốc nôn tháo vì mùi kinh dị - Ảnh: Chụp từ clip

Cư dân mạng xứ Trung kháo nhau rằng sự việc xảy ra tại thị trấn Bạng Phụ, tỉnh An Huy (Trung Quốc). May mắn thay lúc đó có 4 người đàn ông tốt bụng đến và xịt nước vào cô nàng, tuy nhiên do mùi hôi bốc lên nồng nặc nên hotgirl đã nôn thốc nôn tháo.

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những cô nàng thích nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Nên giữ mình để tránh rơi vào trường hợp "dở khóc dở cười" như hotgirl trên. 

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Ông chồng trong trường hợp này xứng đáng nhận ngay 10 điểm vì hành động quá thông minh để vợ an toàn tuyệt đối trong mùa dịch Covid-19.

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