Lạ mà HAY: Vợ bán đồ ăn sáng mùa dịch tá hỏa vì khách 'sát rạt', chồng cắt ngay mút xốp bén ngót làm điều này khiến ai cũng tránh... 8m

Ông chồng trong trường hợp này xứng đáng nhận ngay 10 điểm vì hành động quá thông minh để vợ an toàn tuyệt đối trong mùa dịch Covid-19.
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Dù dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp những nhiều bà mẹ vẫn chăm chỉ buôn bán mang về kiếm thêm thu nhập Tuy nhiên do quy định khách hàng phải đứng xa 2m để giữ an toàn nhưng nhiều người vô ý cứ chen chúc khiến ông chồng trong trường hợp này phải ra tay tương trợ để đảm bảo quy định do nhà nước ban hành.
Cụ thể cô con gái đã chứng kiến mọi việc và chia sẻ hành động đáng nhận ngay "hoa bé ngoan" của ba mình. Người chồng đã cắt miếng mút xốp và ghi ngay dòng chữ: "Đứng xa vợ tui ra". Ngoài ra trong lúc hì hục thực hiện tác phẩm có 1 không 2 ông chồng còn phán thêm câu đanh thép cho vợ an tâm: "Em cứ yên tâm, anh ghi cái này xong là không ai đứng gần vợ anh luôn".
Ngay sau khi bài chia sẻ lên sóng đã nhận về nhiều sự đồng cảm của dân mạng và họ cho rằng hành động của ông chồng vừa đáng yêu, vừa giúp cô vợ đảm bảo quy tắc 5K về phòng chống dịch trong lúc buôn bán. Hiện tại bài đăng trên vẫn gây xôn xao cư dân mạng.