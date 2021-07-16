LẠ LÙNG: Người đàn bà luống tuổi mặc ‘quần què’ rách tươm phản cảm rên xiết Bolero trên sóng livestream khiến ‘thánh luận’ té ngửa

Chẳng hiểu sao người phụ nữ này lại chọn kiểu ăn mặc chẳng giống ai, cầm mic nghêu ngao hát Bolero vẫn hút hàng trăm người vô bình luận rôm rả.

Dạo gần đây có rất nhiều hiện tượng livestream. Họ tìm đủ mọi cách từ cởi đồ khoe thân, kể chuyện ma, bốc phốt gây sốc để thu hút sự chú ý nhưng đáng nói nhất là các trường hợp này đều bất chấp tất cả để câu view. Chưa kể một số còn ăn mặc chẳng giống ai bất chấp để câu kéo người xem như trường hợp dưới đây. Hoa Vinh từng nổi lên như một hiện tượng ca hát trên livestream với giọng hút hồn hàng triệu con tim yêu âm nhạc - Ảnh: Internet Nguyễn Phương Hằng cũng có lúc đạt đỉnh hơn 1 triệu người xem trên sóng trực tiếp - Ảnh: Internet Cụ thể, trong clip một người phụ nữ đã luống tuổi cầm mic tung tăng ca hát nhưng trang phục cô mặc mới khiến khán giả té ngửa. Cô diện mốt “quần què” và đội nón lá rách rưới cất cao giọng hát không ai nghe nổi. “Quần què” còn được gọi là quần hòe, là loại quần màu sẫm dành cho phụ nữ tới tháng, quần hòe không phổ biến vì là tiếng địa phương miền Tây Nam Bộ.

Người phụ nữ ăn mặc với mốt "quần què" khiến dân mạng lắc đầu ngao ngán - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên chiếc quần của nhân vật trong clip lại cố tình xé rách thêm để tạo sự chú ý cho cư dân mạng. Nhiều người xem vào tỏ vẻ khó chịu khi người phụ nữ này ăn mặc chẳng giống ai nhưng cũng có tài khoản khen cô hát hay một cách khó hiểu. Cô nhận về một rổ gạch đá tuy nhiên cũng có người khen hay một cách khó hiểu - Ảnh: Internet Bất chấp mọi ý kiến từ cư dân mạng dường như nhân vật này chẳng để tâm cho lắm. Cô vẫn hiên ngang múa may quay cuồng và tự tin đến mức dù nhận rổ gạch đá nhưng tâm thế vô cùng yêu đời.

Mốt “quần què” trước đây cũng từng được nhiều ngôi sao diện như Blackpink, Hương Giang và các nhà “mốt” cũng từng cho ra mắt sản phẩm này. Tuy nhiên các diễn viên, ca sĩ lại ăn mặc rất phong cách và không tạo sự phản cảm. Ngoài Hương Giang... - Ảnh: Internet Thì nhóm BlackPink cũng từng diện "mốt" ống "cà thọt" nhưng rất sang chảnh và cá tính - Ảnh: Internet Hiện tại đoạn livestream của người phụ nữ này vẫn thu hút sự chú ý của cư dân mạng, tuy nhiên ngoài 1-2 comment khen hay thì đa số cảm thấy “ngạt thở” khi chứng kiến màn “đu đưa” chẳng giống ai của cô trên sóng livestream.

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