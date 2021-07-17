Loạt MỸ HẦU VƯƠNG ‘xé sĩ diện’ tràn xuống phố Vũng Tàu hành khất mùa dịch, dân mạng mủi lòng khi thấy hành động này

Chuyện lạ 17/07/2021 21:27

Mùa dịch, trong khi ngoài đường vắng không một bóng người các chú khỉ đã tranh thủ xuống phố kiếm ăn vô cùng dễ thương và tinh nghịch.

Ai bảo con vật không biết xin ăn. Khi đói thì cần gì sĩ diện, miễn no bụng là được. Mới đây cư dân mạng bỗng cười rần rần khi trên phố Vũng Tàu xuất hiện lác đác vài chú khỉ rong rủi ngắm cảnh và xin ăn. 

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Chú khỉ đang ngồi ngắm biển chăng? 

Cụ thể, những con khỉ này di chuyển theo đàn, mỗi đàn tầm 10 - 15 con di chuyển ở các đoạn trên đường Hạ Long (Bãi Trước - Vũng Tàu), đường Quang Trung… Chúng lang thang ngang dọc và leo lên cả bờ rào ngồi ngắm người đi đường mong xin trái cây lót dạ.

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Một bé khỉ tự tin dạo phố 
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Một bé ngồi trên lề và một bé khỉ định băng qua đường 

Theo bà con ở Vũng Tàu cho hay từ trước đến nay chưa có tiền lệ khỉ di chuyển xuống phố kiếm ăn kiểu này, đa số chúng sống theo bầy trên núi. Khi thấy hình ảnh này nhiều dân mạng đã thích thú vào comment: “Nhìn bầy khỉ thương quá, không biết có ai cho ăn không nhỉ?”, “Ai cho bé khỉ một quả táo đi nào”, “Trên rừng hết chuối rồi sao ta?”...

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Loạt MỸ HẦU VƯƠNG ‘xé sĩ diện’ tràn xuống phố Vũng Tàu hành khất mùa dịch, dân mạng mủi lòng khi thấy hành động này - Ảnh 7

Một số bình luận vui của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, một người đàn ông tốt bụng cũng đã đem trái cây cho các chú khỉ đỡ đói và up clip lên TikTok nhận nhiều lời khen có cánh từ cư dân mạng. 

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Một người đàn ông tốt bụng mang trái cây cho khỉ ăn 

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Hiện tại hình ảnh các chú khỉ xuống phố kiếm ăn ở Vũng Tàu vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận tò mò xen lẫn thích thú.

Ảnh: Tổng hợp

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