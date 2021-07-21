Bí ẩn vật thể lạ 'trắng xóa' dài thườn thượt 'thoắt ẩn thoắt hiện' từ Sài Gòn 'chớp mắt' tới Cần Thơ, dân mạng 'té ngửa' vì clip giải mã

Chuyện lạ 21/07/2021 21:30

Nhìn vật thể lạ bay lơ lửng trên trời, nhiều người chẳng hiểu nó là cái chi chi?

Một hôm nào đó khi nhìn lên trời thấy vật thể lạ này chẳng biết bạn có trầm trồ? Cụ thể là một vật màu trắng tinh tươm xuất hiện lơ lửng trên bầu trời Sài Gòn. Thế nhưng điều đáng chú ý là nó dài thườn thượt và uốn éo trên bầu trời khiến ai nấy cũng đều thích thú và nhanh chóng đổ xô ra quay clip. Thực tế đây là tấm vải mùng của ai đó "đánh rơi" và tung bay lên bầu trời khoe dáng ngọc.

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Bí ẩn vật thể lạ 'trắng xóa' dài thườn thượt 'thoắt ẩn thoắt hiện' từ Sài Gòn 'chớp mắt' tới Cần Thơ, dân mạng 'té ngửa' vì clip giải mã - Ảnh 2

Miếng vải mùng thần thánh khoe dáng ngọc trên bầu trời 

Thế nhưng khi nó vừa gây náo loạn ở Sài Gòn xong thì đã bay vèo xuống đến Cần Thơ. Thiên hạ cũng nhanh chóng quay clip và khoe lên mạng. Lý do được đưa ra đơn giản và một cơn giông lốc đã thổi nhẹ em nó từ thành phố phồn hoa đô hội xuống miền Cần Thơ gạo trắng nước trong. Được biết, Cần Thơ vào hôm miếng vải mùng "ghé thăm" có giông lốc và cây cối đỗ rạp ra đường. 

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Trước đó, khi Sài Gòn nổi cơn giông bất chợt tấm vải mùng thần thánh cũng đã xuất hiện lượn bay trên bầu trời mây đen kịt, người dân đoán già đoán non tưởng ai thả cánh diều lạ tuy nhiên khi biết sự thật chỉ là tấm vải mùng thì mọi người kháo nhau "thôi vô nhà để sét đánh vì nhiều chuyện". 

Hiện tại hình ảnh và clip về tấm vải mùng này vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận nhiều lượt bình luận rôm rả.

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