Lạ lùng dê mẹ sinh được KỲ THÚ '8 chân và 2 hông', người dân kéo tới nhà xem rần rần

Theo Times, một con dê mẹ đã bất ngờ sinh ra một con dê con với tám chân và hai hông. Saraswati Mondal là chủ của con dê này và sinh sống ở Kalmegha, thành phố Bangaon, Ấn Độ. Được biết, Saraswati Mondal nuôi cả bò và dê làm thú cưng tại nhà và vào hôm thứ năm, ngày 15/7, một trong những con dê đã hạ sinh hai chú dê con. Một con sinh ra hoàn toàn bình thường, con thứ hai thì lại có tám chân và hai hông.

Đáng buồn thay, con dê chào đời với tám chân và hai hông đã chết sau khi được sinh ra hơn 5 phút. Sau khi con dê kỳ lạ được sinh ra người dân địa phương nghe tin đã kéo đến nơi ở của Mondal để xem con dê này. Mondal chia sẻ với tờ India Today: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thứ như thế này. Năm phút sau khi chào đời, con dê con chết. Tuy nhiên, dê mẹ và chú dê con còn lại đều khỏe mạnh".

Mọi người nói về con dê 8 chân - Ảnh: Chụp từ clip

Thế nhưng đây không phải là lần đầu tiên ở Ấn Độ xảy ra sự việc bất thường như thế này. Trước đó vào tháng 4, một chú dê con được sinh ra với khuôn mặt khá giống người và được tôn thờ như một vị thần ở Gujarat. Chú dê con được sinh ra ở làng Seltipada bên bờ sông Tapi ở Gujarat.

Được biết, con dê chào đời có bốn chân và tai giống như một con dê bình thường. Điều lạ kỳ là phần còn lại của cơ thể giống của con người - nó có trán, mắt, miệng và các bộ phận của bộ râu trông giống như của một con người. Con dê này cũng không có đuôi. Con dê sau đó đã sống sót được 10 phút trước khi chết. Nhiều người tiếc nuối đã cầu nguyện trước khi chôn xác nó.

Con rắn hai đầu - Ảnh: Internet

Con chó 5 chân - Ảnh: Internet

Trên thế giới cũng có nhiều trường hợp đột biến với những con thú có nhiều tay, nhiều chân và nhiều đầu. Tuy nhiên đa phần chúng có sức khỏe yếu và không sống được bao lâu.