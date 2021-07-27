Màn đánh ghen 'chết dần chết mòn' tàn độc của nữ đế dâm loạn nhất Trung Hoa: Chặt tay, chân tình địch ngâm rượu, sợ mèo 'vô cực' vì lý do này

Thâm cung bí sử 27/07/2021 08:38

Được xem là người đàn bà quyền lực nhất thời phong kiến, nữ đế Trung Hoa đã có màn đánh ghen khủng khiếp khiến Tiêu Thục Phi tàn đời và mất mạng sau đó.

Đưa "kẻ thù" về cung, Vương hoàng hậu gặp đại hạn

Võ Tắc Thiên là một tài nhân không được ủng ái của đời vua Lý Thế Dân, bà nhập cung với danh vị thấp kém và trải qua bao đắng cay ngọt bùi nơi cung cấm đến lúc tiên đế băng hà thì được đưa vào chùa Cảm Nghiệp. Tại đây, bà lập mưu có thai với con trai Lý Thế Dân là Đường Cao Tông. Khi phát hiện người tình một thuở mang đứa con của mình, Đường Cao Tông lúc này đã lên ngôi hoàng đế tìm cách đón người yêu về cung.

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Võ Tắc Thiên được mô phỏng chân dung sau 1000 năm vị nữ đế băng hà - Ảnh: Internet
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Chân dung Võ Tắc Thiên được phục dựng vào thế kỷ 18 - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó Vương hoàng hậu vì tranh sủng với Tiêu Thục Phi cũng mon men tính kế đưa Võ Chiếu về nhằm "hạ bệ" đối thủ. Thế nhưng khi Võ Tắc Thiên đã về đến hoàng cung, bà tìm cách lật luôn Vương hoàng hậu và Tiêu Thục Phi với danh vị Chiêu Nghi và được hoàng đế cưng chiều hết mực.

Vốn yêu mèo nhưng lại hận mèo sau vụ đánh ghen kinh hoàng

Nàng Võ Chiếu vốn yêu mèo, nhưng tại sao và lại ghét mèo cay đắng. Lý do cũng bắt nguồn từ màn đánh ghen tình địch vô cùng kỳ dị và chấn động lịch sử. Sau khi lên ngôi Chiêu Nghi, bà nhanh chóng tìm cách soán ngôi Vương hoàng hậu nên lập mưu giết con rồi đổ tội cho chính thất khi có dịp ghé thăm. Sau màn lập mưu thành công, Vương hoàng hậu bị truất ngôi, Võ Tắc Thiên lúc này "diệt" luôn Tiêu Thục Phi và đày 2 người vào lãnh cung.

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Nàng Võ Chiếu do Phạm Băng Băng sắm vai - Ảnh: Internet
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Nhưng phiên bản kinh điển nhất được khán giả bầu chọn cho Phan Nghinh Tử - Ảnh: Internet

Lên ngôi hậu, nàng Võ Mỵ Nương ra tay đánh đập hai người từng "đầu ấp tay gối" với hoàng đế khiến Tiêu Thục Phi phải thốt lên: "Võ Chiêu Nghi, ta dẫu chết thành ma cũng không tha cho ngươi. Ta sẽ biến thành mèo, cắn cổ họng ngươi rồi ăn sạch cả dòng họ chuột nhà ngươi". Trong một lần phát hiện hoàng đế đương triều lén lút đi thăm hai nàng phế hậu, phế phi, Võ Tắc Thiên đã ra tay diệt cỏ tận gốc. Bà âm thầm cho người chặt tay, chặt chân hai tình địch rồi đem ngâm rượu, khiến Vương hoàng hậu và Tiêu Thục phi chết dần chết mòn trong đau đớn. Sau cái chết của tình địch, bà bắt đầu hận mèo, sợ mèo và ám ảnh mỗi khi nghe tiếng mèo kêu.

Tấm bia vô danh lúc về trời

Sau khi xử chết hai tình địch, Đường Cao Tông cũng không thể thoát khỏi luật sinh lão bệnh tử và qua đời vì bệnh nặng. Võ Tắc Thiên từ ngôi Hoàng hậu lên nắm đại quyền và tự xưng đế. Thế nhưng ở tuổi xế chiều, có lẽ ân hận trước những tội ác do chính tay mình gây ra, lúc sắp băng hà, Võ Tắc Thiên đã tự ban bố thiên hạ trở về danh vị Hoàng hậu, từ bỏ ngôi Hoàng đế mà một tay chiếm giữ trước đó. Khi bà chết, cũng đặt tấm bia vô danh trước ngôi mộ của mình để người đời tự phê phán.

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Màn đánh ghen 'chết dần chết mòn' tàn độc của nữ đế dâm loạn nhất Trung Hoa: Chặt tay, chân tình địch ngâm rượu, sợ mèo 'vô cực' vì lý do này - Ảnh 7

Tấm bia không tên trước mộ Võ Tắc Thiên

Dù thiên hạ có gièm pha, cho rằng bà là người phụ nữ tàn độc nhất lịch sử Trung Hoa nhưng cũng phải công nhận một điều theo sử sách ghi chép bà có tài trị nước rất giỏi. Bà từng khiến triều đại mình trị vì phát triển rực rỡ. Tất cả giờ đã trôi vào quá khứ, thế nhưng màn đánh ghen tàn độc của nữ đế quyền lực nhất một thời vẫn ám ảnh khôn nguôi.

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