Đối tượng nhẫn tâm đập phá 2 ngôi mộ ở Phú Quốc với giá 500 triệu đồng

Xã hội 26/07/2021 16:14

Đối tượng này được trả 500 triệu để đập phá 2 ngôi mộ ở Phú Quốc.

Theo VnExpress, Danh, Nghĩa cùng Nguyễn Chí Thành (20-27 tuổi, ngụ Kiên Giang và Cần Thơ) bị Công an TP Phú Quốc điều tra về hành vi Xâm phạm mồ mả.

Được biết, theo như điều tra, Danh được người tên Hiển (chưa rõ lai lịch) thuê 500 triệu để đập phá 2 ngôi mộ trên thửa đất ở ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc vào ngày 12/5. Sau khi nhận cọc trước 200 triệu, phần còn lại trả sau khi xong việc, tên Danh đã đồng ý.

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Nhóm đối tượng trong vụ phá mộ bị phát hiện - Ảnh: VnExpress

Sau đó, tên Danh đã thuê lại một người tên Nghĩa với giá 50 triệu đồng, đưa 20 triệu trước và 2 ống tuýp sắt bên trong chứa chất nổ để tiến hành phá mộ. Tên Nghĩa đã nhờ thêm một người tên Thành và một số người khác dùng kích nổ các ống tuýp để phá khối bêtông bên ngoài 2 ngôi mộ nhưng không làm được.

Tiếp theo đó, Thành và Nghĩa tiếp tục mang theo búa, tuýp sắt đến đập phá mộ thì bị người dân phát hiện, báo cảnh sát bắt giữ vào ngày 22/5.

Hiện, cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ động cơ của các bị can.

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Khi kiểm tra điện thoại của thanh niên này, Công an còn phát hiện thêm nhiều đoạn clip nóng trong đó.

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