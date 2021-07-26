BIẾN MỚI: Đại chiến mẹ chồng, chị chồng, em dâu quỳ lạy tán loạn vì đổ nợ, một người cầm dao đòi 'giết' khiến ai nấy kinh hãi

Xã hội 26/07/2021 09:10

Trong clip, mẹ chồng, con dâu sau trận cãi nhau loạn xạ vì món nợ thì cũng lao vào 'thượng cẳng tay hạ cẳng chân'.

Chuyện mẹ chồng, nàng dâu xích mích không có gì là lạ trong mỗi gia đình. Tuy nhiên đến mức đánh nhau ầm ĩ thế này thì cần phải xem lại. Mới đây một đoạn clip được dân mạng chia sẻ rầm rộ về cuộc hỗn chiến trong một đại gia đình nhận được quan tâm từ dân mạng. Cụ thể, người đăng đoạn clip là cô em dâu tên L.C.

Cô chia sẻ rằng mẹ chồng cô thế chấp nhà để vay ngân hàng: "Đầu đuôi là mẹ chồng em có cái nhà để thế chấp vào ngân hàng được 2 tỷ. Trước giờ cỡ chục năm, chị chồng đều sử dụng số tiền này, chồng em lại là người ký tên nhận nợ. 2 năm trở lại đây thì đưa cho vợ chồng em 500 triệu để làm và chị chồng bảo nhà vào quy hoạch chỉ vay được 800 triệu thôi. Thì vợ chồng em cầm 500 triệu còn chị cầm số ít còn lại".

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Người đàn ông quỳ lại trong clip 

Thế nhưng sau đó lúc ra kiểm tra nợ xấu thì tá hỏa vì thấy số tiền không đúng như ban đầu: "Bẵng đi 2 năm, đến khi chồng em làm thẻ tín dụng, ngân hàng báo dư nợ quá cao lên 1 tỷ 720 triệu. Chồng em mới ra tận nơi check CIC thì mới biết được số tiền vay là 1 tỷ 720 triệu chứ không phải 800 triệu như lời chị nói. Đây là đoạn chị chồng quỳ xuống lạy chồng em để chồng em ký vào giấy nhận nợ. Nên em cũng quỳ xuống lạy chị chồng để cho em có cửa còn nuôi con em".

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BIẾN MỚI: Đại chiến mẹ chồng, chị chồng, em dâu quỳ lạy tán loạn vì đổ nợ, một người cầm dao đòi 'giết' khiến ai nấy kinh hãi - Ảnh 3

Màn Sau màn tranh cãi là lao vào đánh nhau loạn xạ - Ảnh: Chụp từ clip

Thông qua đoạn clip từ camera an ninh mà cô C đăng tải, góp mặt trong đó có mẹ chồng, chị chồng và 2 vợ chồng của cô. Có thể thấy mẹ chồng khẳng định đất là của bà và dùng lời lẽ hơi lớn tiếng: "Đất của tao, quyền của tao. Tao muốn làm gì là việc của tao". Người chị trong clip xin người em ký vào giấy nợ và hỏi ngang ngược: "Mày muốn tao quỳ xuống xin chúng mày à. Tiền đấy là tiền để tao giả cho mẹ".

Sau đó cô con dâu ngồi trên ghế phân bua: "Sao tự nhiên con với anh T. là người đứng mũi chịu sào. Mẹ con còn nhìn mặt lâu dài, mẹ là người lớn, mẹ không thể cư xử như thế được".

Chị chồng sau đó đã hành động khiến ai nấy thất kinh khi cầm dao yêu cầu người đàn ông trong clip giết mình:  "Mày giết luôn tao đi, để tao chết đi cho rồi". Tuy nhiên nhân vật này đã gạt tay đi, cô chị tiếp tục gào thét và ném mũ vào em dâu. 

Hiện tại đoạn clip vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. 

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