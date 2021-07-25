Sốc với cảnh thiếu nữ 2006 bị nhóm người ở Thái Bình bắt lột đồ để quay clip, tra tấn, nhục mạ như thời trung cổ

Xã hội 25/07/2021 14:11

Clip bạo hành đang gây xôn xao dư luận và những kẻ ác tâm trong clip đang nhận sự chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng. Ngay sau vụ việc, công an đã vào cuộc xác minh điều tra.

Theo VTC News, nạn nhân trong vụ bạo hành trên sinh năm 2006, quê ở Thanh Hóa, ra Hải Phòng tìm việc làm trong các quán karaoke. Sau khi Hải Phòng dừng kinh doanh karaoke thì cô gái về thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà (Thái Bình) làm trong một quán karaoke khác. 

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Trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, thiếu nữ đang ngồi uống hộp sữa thì bị một nhóm người lao vào kéo xềnh xệch trên nền nhà rồi đánh đấm túi bụi khiến nạn nhân xịt máu mũi. Đáng nói hơn nhóm người này còn dùng dao lam cạo tóc bé gái. Ngoài ra còn dùng dép vả nạn nhân, lấy giẻ bịt miệng em để máu không chảy ra ngoài. Không chỉ vậy, thiếu nữ còn bị những kẻ xấu bắt tự cởi hết quần áo và bắt đứng để chụp ảnh, quay clip. Sau đó, nhóm này lấy gáo nước cho nạn nhân rửa mặt, rửa người. 

Sốc với cảnh thiếu nữ 2006 bị nhóm người ở Thái Bình bắt lột đồ để quay clip, tra tấn, nhục mạ như thời trung cổ - Ảnh 2
Những hình ảnh được lan truyền trên MXH - Ảnh: VTC News

Sốc với cảnh thiếu nữ 2006 bị nhóm người ở Thái Bình bắt lột đồ để quay clip, tra tấn, nhục mạ như thời trung cổ - Ảnh 3

Hành vi bạo hành của nhóm thanh niên gây bức xúc - Ảnh: Chụp từ clip

Kẻ đăng tải đoạn clip trên đã khóa trang cá nhân và sau khi nhận được thông tin cầu cứu của bé gái trên, VTC News đã liên lạc với lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) đề nghị đơn vị kịp thời có biện pháp giải cứu nạn nhân và truy bắt nghi phạm. 

Theo Người Lao Động, hầu hết nhóm người đã hành hung cô gái trên đều có tuổi đời từ 16-18 tuổi. Do mâu thuẫn cá nhân nên nhóm này đã có những hành động tra tấn, làm nhục nạn nhân, sau đó quay video đăng tải lên mạng xã hội. Nạn nhân trong vụ việc đã được đưa đến Bệnh viện khám, chụp chiếu các vết thương trên thân thể. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Hưng Hà đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra xử lý vụ việc.

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