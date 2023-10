Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra phức tạp. Nhà nước vẫn đang chăm lo cho người dân cuộc sống đầy đủ, an toàn dù đang thực hiện chỉ thị 16 ở nhiều nơi. Trong khi các anh chiến sĩ công an, đội ngũ Y tế vẫn ngày đêm hi sinh thời gian cá nhân chung tay cùng đất nước vượt qua đại dịch thì một số cá nhân vẫn có những hành động vô cùng kém ý thức.

Hai người đàn ông đeo khẩu trang trèo rào ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cư dân mạng

Một số người vô tư tập thể dục ở công viên, ngồi thêu thùa ngoài đường, hay quên mang khẩu trang chẳng màng đến sức khỏe của bản thân. Một clip trên TikTok mới đây ghi lại cảnh hai người đàn ông vô tư trèo ra ngoài hàng rào phong tỏa khiến người xem lắc đầu ngán ngẩm, thiếu ý thức đến thế là cùng.