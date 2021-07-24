Hai người đàn ông leo lên hàng rào phong tỏa giữa mùa dịch bệnh khiến ai nấy trông thấy đều lắc đầu vì hành vi kém ý thức.
- Các "độc chiêu" lừa đảo trong mùa dịch Covid-19 người dân TP.HCM cần biết đề phòng
- Thêm 2 thí sinh nghi nhiễm Covid-19 khi đang dự thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM
Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra phức tạp. Nhà nước vẫn đang chăm lo cho người dân cuộc sống đầy đủ, an toàn dù đang thực hiện chỉ thị 16 ở nhiều nơi. Trong khi các anh chiến sĩ công an, đội ngũ Y tế vẫn ngày đêm hi sinh thời gian cá nhân chung tay cùng đất nước vượt qua đại dịch thì một số cá nhân vẫn có những hành động vô cùng kém ý thức.
Một số người vô tư tập thể dục ở công viên, ngồi thêu thùa ngoài đường, hay quên mang khẩu trang chẳng màng đến sức khỏe của bản thân. Một clip trên TikTok mới đây ghi lại cảnh hai người đàn ông vô tư trèo ra ngoài hàng rào phong tỏa khiến người xem lắc đầu ngán ngẩm, thiếu ý thức đến thế là cùng.
Hành động này nhanh chóng bị cư dân mạng lên án, một số cư dân mạng góp ý kiến: "Thời buổi dịch bệnh, ở đâu thì nên yên đó để đảm bảo an toàn, leo trèo ra ngoài vậy chắc tưởng hay lắm", "Hai thanh niên này không biết đang nghĩ gì nữa, thiếu ý thức", "Làm thế lỡ ra ngoài xui rủi bị lây bệnh thì đừng có hối hận"...
Trước đó cũng có nhiều thanh niên vô tư vượt qua chốt phong tỏa gây nên nhiều bức xúc cho những người chứng kiến. Họ không nghĩ cho sức khỏe của bản thân và không tuân thủ quy định về phòng dịch nên nhận nhiều lượt bình luận chê trách từ cư dân mạng.
Hiện tại, để đảm bảo sức khỏe và chung tay cùng nhà nước chống dịch mọi người nên tuân thủ quy tắc 5K và thực hiện đúng Chỉ thị 16 của nhà nước ban hành để mau chóng đẩy lùi dịch COVID-19.