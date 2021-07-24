Hai người đàn ông kém ý thức giẫm lên kẽm gai, trèo qua rào phong tỏa bất chấp dịch bệnh khiến dân mạng bức xúc

Xã hội 24/07/2021 15:34

Hai người đàn ông leo lên hàng rào phong tỏa giữa mùa dịch bệnh khiến ai nấy trông thấy đều lắc đầu vì hành vi kém ý thức.

Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra phức tạp. Nhà nước vẫn đang chăm lo cho người dân cuộc sống đầy đủ, an toàn dù đang thực hiện chỉ thị 16 ở nhiều nơi. Trong khi các anh chiến sĩ công an, đội ngũ Y tế vẫn ngày đêm hi sinh thời gian cá nhân chung tay cùng đất nước vượt qua đại dịch thì một số cá nhân vẫn có những hành động vô cùng kém ý thức.

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Hai người đàn ông đeo khẩu trang trèo rào ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cư dân mạng 

Một số người vô tư tập thể dục ở công viên, ngồi thêu thùa ngoài đường, hay quên mang khẩu trang chẳng màng đến sức khỏe của bản thân. Một clip trên TikTok mới đây ghi lại cảnh hai người đàn ông vô tư trèo ra ngoài hàng rào phong tỏa khiến người xem lắc đầu ngán ngẩm, thiếu ý thức đến thế là cùng.

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Hai người đàn ông kém ý thức giẫm lên kẽm gai, trèo qua rào phong tỏa bất chấp dịch bệnh khiến dân mạng bức xúc - Ảnh 3

Hành động kém ý thức của hai người đàn ông - Ảnh: Chụp từ clip

Hành động này nhanh chóng bị cư dân mạng lên án, một số cư dân mạng góp ý kiến: "Thời buổi dịch bệnh, ở đâu thì nên yên đó để đảm bảo an toàn, leo trèo ra ngoài vậy chắc tưởng hay lắm", "Hai thanh niên này không biết đang nghĩ gì nữa, thiếu ý thức", "Làm thế lỡ ra ngoài xui rủi bị lây bệnh thì đừng có hối hận"...

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Một phụ nữ thêu thùa ở công viên giữa mùa dịch - Ảnh: Internet
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Một nam thanh niên cũng gây bức xúc không kém khi tập thể dục giữa công viên mùa dịch - Ảnh: Internet

Trước đó cũng có nhiều thanh niên vô tư vượt qua chốt phong tỏa gây nên nhiều bức xúc cho những người chứng kiến. Họ không nghĩ cho sức khỏe của bản thân và không tuân thủ quy định về phòng dịch nên nhận nhiều lượt bình luận chê trách từ cư dân mạng.

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Mùa dịch, mọi người nên tuẩn thủ quy tắc 5K để đảm bảo an toàn cho sức khỏe 

Hiện tại, để đảm bảo sức khỏe và chung tay cùng nhà nước chống dịch mọi người nên tuân thủ quy tắc 5K và thực hiện đúng Chỉ thị 16 của nhà nước ban hành để mau chóng đẩy lùi dịch COVID-19.

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Đang trong thời gian giãn cách xã hội, người người nhà nhà đều chung tay phòng chống dịch Covid-19 thế nhưng thanh niên này vẫn vô tư tập thể thao ngoài đường.

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