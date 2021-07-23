Người đàn ông không mặc áo chết trong tư thế bị trói vào cây bàng trước nhà

Xã hội 23/07/2021 17:14

Nạn nhân không mặc áo, chết trong tư thế bị trói vào cây bàng.

Theo Zing News, nạn nhân là nam giới tên T., 43 tuổi và được phát hiện tử vong trong tư thế bị trói vào cây. 

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Người đàn ông tử vong bị trói vào cây trước nhà - Ảnh: Thanh Niên

Theo Thanh Niên, vào lúc 5 giờ 30 cùng ngày, người dân khối phố Nam Diêu (P.Thanh Hà, TP.Hội An), phát hiện 1 người đàn ông bị tử vong trước nhà nên đã trình báo Công an TP.Hội An. Sau khi nhận tin báo, Công an TP Hội An có mặt phong tỏa hiện trường và tiến hành lấy lời khai nhân chứng.

Được biết, ngày 23/7, Công an TP Hội An đang phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông trên.

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Nơi xảy ra vụ việc ở phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam - Ảnh: Google Maps

Theo như cảnh sát ghi nhận thì người mất mặc quần dài, không mặc áo, đi giày, chết trong tư bị trói vào cây bàng.

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Từ khóa:   nạn nhân bị giết án mạng giết người

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