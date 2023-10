Anh công an Bình Dương hot nhất mùa giãn cách, người dân quay clip tung nóng lên MXH

Hành động ân cần của các anh công an xứng đáng nhận triệu tim từ cư dân mạng

Ngoài ra các anh còn lịch sự giúp ông cụ gỡ đồ trên xe đạp và dành một câu trìu mến: "Rồi được rồi, yên tâm nha, bây giờ có tiền rồi đi về nha cụ, còn cái này bỏ lại nha".

Ngay khi clip lên sóng, nhiều cư dân mạng đã dành những bình luận tích cực dành cho các anh: "Mình yêu mến công an Việt Nam nhất trên thế giới, vừa hiền lành, vừa nhã nhặn trong mọi tình huống", "Cụ ông thật may mắn khi gặp các anh công an, vừa có thêm tiền trang trải cuộc sống, vừa không bị phạt", "Hoan hô hành động của các chiến sĩ công an, xứng đáng nhận điểm 10"...