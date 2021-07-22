Anh công an Bình Dương hot nhất mùa giãn cách, người dân quay clip tung nóng lên MXH

Xã hội 22/07/2021 13:22

Một cụ ông ở Bình Dương vẫn lang thang ra đường nhặt ve chai dù đang trong thời gian thực hiện chỉ thị 16, anh công an xuất hiện và có hành động đẹp khiến bao người vỗ tay tán thưởng.

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Nhà nước đang cố gắng hết sức để chung tay cùng bà con mau chóng vượt qua cơn đại hạn. Những ngày qua, 19 tỉnh thành miền Nam, trong đó có tỉnh Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tuy nhiên có nhiều người già do lớn tuổi không dùng internet nên không nắm được thông tin này, họ vẫn lang thang ra đường kiếm sống.

Cụ thể, mới đây một cụ ông nhặt ve chai trong lúc Bình Dương đang thực hiện chỉ thị 16 đã gặp ngay các anh công an. Điều đáng trân trọng là các anh đã ân cần giúp đỡ cho ông cụ, không phạt mà còn cho thêm tiền để giúp đỡ ông trong lúc khó khăn khiến bao người xem rưng rưng nước mắt.

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Hành động ân cần của các anh công an xứng đáng nhận triệu tim từ cư dân mạng 

Ngoài ra các anh còn lịch sự giúp ông cụ gỡ đồ trên xe đạp và dành một câu trìu mến: "Rồi được rồi, yên tâm nha, bây giờ có tiền rồi đi về nha cụ, còn cái này bỏ lại nha". 

Ngay khi clip lên sóng, nhiều cư dân mạng đã dành những bình luận tích cực dành cho các anh: "Mình yêu mến công an Việt Nam nhất trên thế giới, vừa hiền lành, vừa nhã nhặn trong mọi tình huống", "Cụ ông thật may mắn khi gặp các anh công an, vừa có thêm tiền trang trải cuộc sống, vừa không bị phạt", "Hoan hô hành động của các chiến sĩ công an, xứng đáng nhận điểm 10"...

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Cụ ông thật may mắn khi gặp các anh công an tốt bụng - Ảnh: Chụp từ clip
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Anh công an Bình Dương hot nhất mùa giãn cách, người dân quay clip tung nóng lên MXH - Ảnh 4Anh công an Bình Dương hot nhất mùa giãn cách, người dân quay clip tung nóng lên MXH - Ảnh 5

Ngoài cho tiền, các anh công an còn giúp cụ ông gỡ đồ trên xe xuống - Ảnh: Chụp từ clip

Chưa dừng lại ở đó, hành động đưa ông cụ lên xe thùng, chở về tận nhà của các anh công an còn khiến bao con tim người dân nức lòng. Dân mạng kháo nhau rằng nhìn các anh nghiêm khắc vậy thôi chứ trái tim luôn nồng nàn và ấm áp.

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Anh công an Bình Dương hot nhất mùa giãn cách, người dân quay clip tung nóng lên MXH - Ảnh 7

Những hành động đẹp của các anh công an trong mùa thi trước đó - Ảnh: Internet

Hiện tại clip anh công an giúp đỡ cụ ve chai vẫn nhận về hàng triệu lượt thả tim từ cư dân mạng và nhiều bình luận tích cực.

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