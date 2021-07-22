'Bà lớn' đánh ghen tung liên hoàn tát trên phố Hà Nội, 'bà bé' gào thét 'Anh ấy bám cháu, cháu không bao giờ tán trước'

Xã hội 22/07/2021 09:26

Vụ đánh ghen mới nhất đang thu hút cư dân mạng bởi 'tiểu tam' ngang nhiên thách ngược lại 'bà lớn' trong sự ngỡ ngàng của người chứng kiến.

Những vụ đánh ghen luôn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Đôi khi nhiều tình huống tréo ngoe khi "tiểu tam" ra mặt chửi ngược lại vợ chính thức. Nhiều cô ăn tát tới tấp vẫn ngang nhiên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác với nhiều lí lẽ "trời ơi đất hỡi". 

Mới đây một clip đánh ghen được lan truyền và cư dân mạng cho rằng vụ việc xảy ra ở phố được cho là ở Mai Dịch (Cầu Giấy). Sau màn cãi tay đôi chấn động, "con giáp thứ 13" quăng dép đứng hiên ngang lớn tiếng với "bà cả" trong sự bức xúc của người dân chứng kiến. 

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'Bà lớn' đánh ghen tung liên hoàn tát trên phố Hà Nội, 'bà bé' gào thét 'Anh ấy bám cháu, cháu không bao giờ tán trước' - Ảnh 2

Kẻ giật chồng ngang nhiên đứng 'thanh minh thanh nga' trước bàn dân thiên hạ - Ảnh: Chụp từ clip

Khi mọi người tụ tập quá đông, "bà bé" hùng hồn tuyên bố: "Anh ấy bám cháu, chú phải biết là như thế. Cháu không bao giờ tán trước, phải do đàn ông chủ động chứ. Cháu đã chặn 3 số điện thoại của anh ấy rồi".

Trước lời biện bạch, chủ clip đanh thép đáp lại: "Người ta có hạnh phúc gia đình rồi, mày còn bám lấy làm gì. Càng nói càng bực, phải ăn vài cái vả nữa".

Sau màn "thanh minh thanh nga" với thiên hạ, kẻ giật chồng bị vợ lớn đánh tới tấp, cô ta chẳng hề mảy may hối lỗi mà còn thách ngược: "Tao đứng đây cho mày đánh đấy. Mày đánh đi. Tao cho mày đánh tiếp đấy".

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Ngay sau đó 'tiểu tam' bị 'bà lớn' lao vào đánh tới tấp 

Khi thấy quá ồn ào, sau đó có 2 cán bộ công an tới giải tán đám đông, người vợ lớn đã giải thích: "Cháu đã tha cho nó một lần rồi, nó còn không biết điều".

Hiện tại clip đánh ghen trên vẫn gây xôn xao MXH và "tiểu tam" nhận về vô số "gạch đá" từ cư dân mạng.

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