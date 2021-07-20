Bị 'tóm sống' cảnh chẹt xe em bé vào bánh ôtô, người phụ nữ còn trách ngược: 'Để trẻ con ra đường lao xe ầm ầm, mọi người đều nhìn thấy'

Xã hội 20/07/2021 10:25

Sau khi đâm vào em bé và chạy thêm chục mét người phụ nữ này sau đó trù ẻo nạn nhân khiến dư luận bức xúc.

Va chạm giao thông là điều không tránh khỏi nhưng kém ý thức như người phụ nữ này thì cũng xin chịu. Theo camera an ninh ghi lại, tối ngày 18/7, nữ tài xế điều khiển xe ô tô đã đâm trực diện một em bé đi xe đạp. Theo hình ảnh ghi lại, nữ tài xế này đã đi lấn hoàn toàn phần đường bên trái và tông thẳng vào em bé đi xe đạp. Điều đáng nói là khi ô tô này chẹt qua em bé và xe đạp, đi thêm khoảng chục mét nữa mới dừng xe lại hoàn toàn.

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Ai chứng kiến cảnh này cũng phải thót tim và lo lắng cho cháu bé - Ảnh: Internet

Theo Pháp luật và Bạn đọc, gia đình của em bé trong vụ tai nạn đã tỏ ra bức xúc. Ngay sau đó, chị H.T, mẹ em bé cho biết hai vợ chồng đã ôm con đi cấp cứu. Sau tai nạn người phụ nữ lái ôtô trong clip tỏ ra dửng dưng và không hề hối lỗi. Tiếp sau đó, khi được chị H.T nhắn tin, gửi địa chỉ nhà và yêu cầu nữ tài xế đến nói chuyện, cô gái trẻ thậm chí có thái độ cáu kỉnh đáp lại: "Chị ơi, em không phải người vô trách nhiệm. Em cũng định chiều tối qua thăm bé, nhưng chị nói thế thì hơi thái độ quá chị ạ".

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Ôtô chạy thêm chục mét sau khi gây tai nạn - Ảnh: Internet

Người lái ôtô gây tai nạn có ý đỗ lỗi cho gia đình nạn nhân: "Vì tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu em mà đi ẩu như người khác thì con chị không chỉ bị nhẹ thế đâu ạ. Để trẻ con ra đường lao xe ầm ầm, em mà không tránh khéo chắc em đã phải đâm vào người khác rồi chứ không nhẹ nhàng như thế đâu chị ạ".

Lúc mẹ em bé trình bày về camera hành trình và nhấn mạnh lỗi sai thuộc về nữ tài xế, không quan sát kỹ mà mải tìm đường, nhân vật này tiếp tục giành phần hơn về mình: "Chắc chắn là em không đi sai. Em không đi trái đường chị ạ. Vì em tránh con chị tránh cả xe nên em mới phải đi chéo sang như thế. Chứ em đi rất bình thường. Với một dãy xe đỗ lề đường như thế thì chị xem còn chỗ nào đi nữa ạ. Nếu em thật sự đi trái đường thì con chị đã vào gầm xe rồi í ạ".

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Bị 'tóm sống' cảnh chẹt xe em bé vào bánh ôtô, người phụ nữ còn trách ngược: 'Để trẻ con ra đường lao xe ầm ầm, mọi người đều nhìn thấy' - Ảnh 4

Bị 'tóm sống' cảnh chẹt xe em bé vào bánh ôtô, người phụ nữ còn trách ngược: 'Để trẻ con ra đường lao xe ầm ầm, mọi người đều nhìn thấy' - Ảnh 5

Nội dung tin nhắn qua lại giữa tài xế gây tai nạn và mẹ em bé được chia sẻ trên MXH - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Cuộc hội thoại diễn ra trong sự nhã nhặn và tử tế của chị H.T trong khi người gây tai nạn liên tục biện minh cho bản thân. Người phụ nữ này còn có ý nói gia đình chị H.T mè nheo để đòi bồi thường: "Em cũng muốn giải quyết tình cảm và qua thăm hỏi cháu, nhưng chị nói thế không hợp lý và quá đáng đấy chị ạ. Anh chị muốn em hỗ trợ tiền viện phí cho bé hay như thế nào thì anh chị cứ trao đổi. Hôm qua em cũng đã rất tử tế để lại số nhưng anh chị cứ đổ lỗi kiểu xe lớn phải đền xe bé thì không ổn đâu ạ. Chính hôm qua chị cũng nói là con chị đi xe hay lao ầm ầm".

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Một  bé trai khác bất cẩn khi ra đường bị ôtô tông trúng - Ảnh: Internet
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Một bé trai khác chạy sang đường bị ôtô cán qua chân, trông thấy những cảnh này các bậc phụ huynh nên trông chừng con em mình cẩn thận để tránh xảy ra những vụ va chạm đáng tiếc - Ảnh: Internet

Sau khi cuộc trao đổi lan truyền lên MXH, nhiều người tỏ ra khó chịu với thái độ của nhân vật gây tai nạn và thương xót cho cháu bé. Hiện vụ việc vẫn gây xôn xao và nhận nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn trẻ em va chạm ôtô

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