Màn đánh ghen tàn độc nhất lịch sử: Ca axit hất thẳng khiến mặt vũ nữ danh tiếng Sài Gòn cháy khét

Xã hội 19/07/2021 07:45

Sau ca axit hất thẳng vào mặt từ tay đàn em của bà Năm rađô, cuộc đời của cô vũ nữ danh tiếng Sài Gòn một thời rơi vào bế tắc.

Vũ nữ Cẩm Nhung sinh vào năm 1940 tại Hà Nội. Khi vừa 15 tuổi, cô cùng gia đình di cư vào Nam. Cha cô không may qua đời sớm. Sau đó cô nghỉ học và xin làm tiếp viên nhà hàng. Chính vì điều này mà nàng vũ nữ thân gầy quen dần với các điệu nhạc xập xình nơi phố thị.

Thời gian này phong trào nhảy đầm nở rộ ở Sài Gòn. Nắm bắt được điều đó, Cẩm Nhung bắt đầu âm thầm luyện tập cho bản thân để đợi ngày có thể một bước hóa thành phượng hoàng. Khi bước vào tuổi 19, Cẩm Nhung lột xác hoàn toàn với body hoàn hảo, khuôn mặt lẳng lơ gợi cảm hút bao con tim của trai tráng Sài Gòn thời đó.

Sau bao lời ong bướm trên sàn nhảy cô sà vào lòng trung tá Thức, tức “Thức công binh” (biệt danh của trung tá Trần Ngọc Thức) nổi lên như cồn trong giới ăn chơi ở Sài Gòn. Trung tá Thức tuổi ngoài 30, đam mê nhảy đầm và cũng dính ngay tiếng sét ái tình với cô vũ nữ trong vài lần chạm mặt.

Thế nhưng trong lúc cả hai nồng cháy trong men say tình ái nào biết bà Năm rađô (vợ của trung tá Thức) đã chực chờ sẵn với một màn đánh ghen tàn độc bậc bất Sài Gòn lúc bấy giờ. Sau nhiều lần cảnh cáo Cẩm Nhung bà cũng quyết định phá nát gương mặt xinh đẹp ấy để khỏi phải đi quyến rũ đàn ông.

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Nhan sắc đỉnh cao của vũ nữ Cẩm Nhung thời trẻ - Ảnh: Internet

Cụ thể, bà Năm rađô mua một can axit đậm đặc ở một cơ sở sản xuất bình ắc quy rồi thuê 2 tên giang hồ với giá 2 lượng vàng hành động. Đêm định mệnh khoảng 22 giờ đêm ngày 17/7/1963, Cẩm Nhung rời khỏi nhà để đến vũ trường Kim Sơn để "đu đưa" với khách. Khi đang tiến đến chiếc taxi thì một gã đàn ông băng qua đường, tiến về phía cô và tạt thẳng tay ca axit vào mặt. Khi đó, Cẩm Nhung chỉ kịp kêu lên: "Chết tôi rồi, cứu tôi với" và gục xuống. Gã đàn ông sau khi hành sự thì leo lên chiếc taxi mở sẵn cửa, trên đó có bà Nguyệt đang chờ.

Được biết, 3 tháng sau ngày xảy ra vụ việc, một phiên tòa được mở công khai để xử những người gây ra thảm cảnh cho vũ nữ Cẩm Nhung. Trong vụ án năm đó, kẻ chủ mưu là bà Nguyệt và tên tạt axit thuê phải nhận bản án 20 năm tù cho mỗi người. Tên đồng lõa nhận án 15 năm. 

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Thời đó phong trào nhảy đầm nở rộ ở Sài Gòn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vụ án đánh ghen sau đó bị đình lại rồi rơi vào quên lãng, bà Trần Lệ Xuân phải lưu vong ở nước ngoài, lời hứa bao bọc Cẩm Nhung đến suốt đời của bà Xuân cũng gác lại. Sau đó, gia đình trung tá Thức đổ vỡ. Nhân vật này tiếp tục sống một cách khép kín. Bà Nguyệt vào chùa tụng kinh sống hết những ngày còn lại. 

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Sau vụ đánh ghen tàn độc, Cẩm Nhung vì chán đời nên tiêu tán hết gia sản vì bài bạc. Sau đó cô đi ăn xin để kiếm sống. Vào trước tết năm 1969, cô lang thang ở khu vực chợ Bến Thành. Nàng vũ nữ nức tiếng năm nào ngồi khép nép bên vệ đường Lê Lợi với chiếc lon phía trước và tấm ảnh trên ngực, Cẩm Nhung bắt đầu chuỗi ngày ăn xin. Dân Sài Gòn khi đó hay tin kéo nhau đến xem và giúp cô được khá nhiều. 

Vào đầu năm 2013, Cẩm Nhung qua đời tại một xóm trọ nghèo ở thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), nơi những người ăn xin, bán vé số, bốc vác tứ xứ đến thuê ở trọ.

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Những ngày cuối đời Cẩm Nhung đi ăn xin và chết bên một xóm trọ nghèo - Ảnh: Internet

Cô được những người đồng cảnh ngộ lo cho một quan tài loại rẻ tiền, rồi đưa ra nghĩa địa, kết thúc một kiếp phù hoa hồng nhan bạc phận.

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