Trong thời buổi dịch bệnh, làm gì cũng phải chắt chiu thì một túi gạo từ thiện cũng khiến người khó khăn cảm thấy ấm lòng.

Bình thường nếu 10-20kg gạo dễ dàng mua được thì thời điểm dịch bệnh, những người đang tạm ngưng việc làm có được một túi gạo đã là mừng lắm rồi. Mới đây một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội về một người đàn ông nhặt từng hạt gạo đã gây xúc động mạnh.

Cụ thể sau khi nhận được 3kg gạo cứu trợ, nhân vật trong ảnh vô cùng nâng niu. Thế nhưng không may sau khi cầm túi gạo từ thiện trên tay thì túi ni lông rách toang khiến người đàn ông vô cùng tiếc nuối và ngồi xuống nhặt từng hạt khiến ai trông thấy cũng mủi lòng.

Người đàn ông cặm cụi nhặt từng hạt gạo khiến dân mạng mủi lòng - Ảnh: Nguyễn Anh Vũ

Ông bà ta thường bảo trong cuộc sống phải biết quý hạt gạo như hạt ngọc trời cho thì mới làm ăn khấm khá và no đủ. Trường hợp này hành động của người đàn ông đã nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Dù trong hoàn cảnh nào thì mỗi hạt cơm chúng ta ăn đều chứa đựng bao mồ hôi, công sức của người nông dân làm ra nên càng trân trọng thì càng thêm ý nghĩa.

Người có hoàn cảnh khó khăn nhận gạo tại một cây ATM gạo vô cùng ý nghĩa - Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Mùa dịch ngoài những điểm phát gạo từ thiện còn có các cây ATM gạo dành cho người nghèo. Những hành động trân quý này được xã hội quan tâm và phát triển giúp người nghèo một phần giảm thiểu khó khăn trong mùa dịch Covid-19.

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