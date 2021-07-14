Có lẽ do thiếu qua sát nên xe tải trong clip đã lao tới và húc thẳng vào đuôi ôtô con khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình.

Những vụ tai nạn trên đường phố là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi vô tình đang đậu xe giữa đường họa bỗng trên trời rơi xuống chỉ vì tài xế đi sau thiếu quan sát.

Cú tông từ phía sau khiến xe ôtô con màu trắng bẹp dúm ngay giữa

Cụ thể, trong đoạn clip một chiếc ôtô con màu trắng đang đậu sau đuôi xe bồn thì bất ngờ phía sau có một chiếc xe tải lao tới húc thẳng vào đuôi xe ôtô khiến chiếc xe bẹp dúm. Dân mạng khi chứng kiến cảnh này đều kinh hồn bạt vía.

Tuy nhiên rất may mắn sau vụ tai nạn người phụ nữ đã thoát chết - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên rất may mắn sau vụ tai nạn người phụ nữ đã thoát chết thần kỳ. Thông qua đoạn clip này mọi người nên cẩn thận quan sát trước sau khi điều khiển giao thông để tránh xảy ra va chạm đáng tiếc trên đường phố.

SỐC: Tá hỏa tam tinh vì 'bé Na' bất ngờ uốn éo bò vào nhà, chị gái quay lưng 'chạy có cờ' Những vụ rắn bò vào nhà gần đây luôn khiến người dân tá hỏa, một clip ghi lại cảnh rắn bò vào nhà trong khi gia chủ không phát hiện khiến người xem một phen đứng tim.

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