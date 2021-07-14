SỐC: Tá hỏa tam tinh vì 'bé Na' bất ngờ uốn éo bò vào nhà, chị gái quay lưng 'chạy có cờ'

Những vụ rắn bò vào nhà gần đây luôn khiến người dân tá hỏa, một clip ghi lại cảnh rắn bò vào nhà trong khi gia chủ không phát hiện khiến người xem một phen đứng tim.

Những ngôi nhà ở miền quê luôn bị rắn bò vào nhà hỏi thăm, đôi khi gia chủ không kịp phát hiện dẫn đến những tình huống điếng hồn.

Con rắn uốn éo chuẩn bị bò vào sát bên trong căn phòng

Cụ thể một clip được dân mạng "đào" lại cho thấy một con rắn dài gần 2m uốn éo bò vào nhà trong khi người phụ nữ ngồi quay lưng không trông thấy. Một lúc sau khi phát hiện có kẻ lạ ghé thăm nhân vật trong clip ba chân bốn cẳng chạy có cờ.

Con rắn dài gần 2m bò vào nhà trong khi người phụ nữ không hề chú ý - Ảnh: Chụp từ clip

Thông qua clip trên mọi người nên chú ý rào chắn cửa nếu xung quanh có nhiều cây cối, bụi cỏ rậm rạp để tránh rắn bò vào nhà dẫn đến những tình huống nguy hiểm. Hiện đoạn clip trên vẫn gây xôn xao cư dân mạng.

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