'101 lý do' khiến cư dân mạng 'từ chối hiểu' lời xin lỗi của Youtuber trong ồn ào không phát cơm từ thiện cho người 'bụi đời, sơn móng'

Đoạn video nhận lỗi, mong được dư luận tha thứ bất ngờ 'bay màu' trên kênh Youtube SGNN khiến dân mạng tò mò.

Sau gây tranh cãi vì phân biệt người sơn móng tay, bụi đời và cụ ông gãi ngứa khiến người xem choáng váng thì mới đây Youtuber Tuấn Dương đã đăng tải đoạn clip xin lỗi, mong dư luận tha thứ để sửa sai. Tuy nhiên khi video lên sóng anh đã nhận thêm nhiều sự phản ứng gay gắt của CĐM và mọi người đưa ra hàng trăm lí do không chấp nhận lời xin lỗi này. Youtuber này xin lỗi vụ ồn ào phát cơm từ thiện - Ảnh: Chụp màn hình Những lí do "từ chối hiểu" được dân mạng đưa ra là họ nghi ngờ Youtuber này quay lại hoạt động thiện nguyện rồi chỉnh sửa kỹ càng, thêm hiệu ứng sau đó đăng tải lên Youtube. Với hành động này, nhiều người cho rằng Tuấn Dương thực chất chỉ làm chiêu trò để câu lượng người xem và sự chú ý từ dư luận chứ bản chất không có lòng tốt.

Ngoài ra, cộng đồng mạng lại đặt nghi vấn, số tiền và các phần quà Youtuber này trao tặng là của các mạnh thường quân quyên góp chứ không phải của anh ta tự bỏ ra 100%. Vì lẽ đó, những câu nói mang ý miệt thị, phân biệt là hoàn toàn vô ý thức và kém văn minh, xúc phạm danh dự người khác.

Dân mạng chỉ rõ ra nhiều điểm khiến dư luận phẫn nộ trong vụ phát cơm từ thiện ồn ào vừa qua - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều dân mạng không hiểu lý do gì đoạn clip vừa lên sóng đã nhanh chóng "bay màu" trên Youtube. Ngoài ra trên trang fanpage có hơn 124 nghìn người theo dõi cũng bất ngờ xóa hết mọi hoạt động trước đó. Chiều ngày 12/7, trang này đăng tải duy nhất đoạn clip xin lỗi khán giả của Tuấn Dương với tiêu đề: "Tuấn Dương XIN LỖI mọi người nhiều lắm và chỉ mong mọi người THA THỨ để Tuấn Dương có cơ hội được sửa sai!!!".

Toàn bộ bài viết đã bị ẩn - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài xin lỗi những người dân đi nhận cơm bị chì tiết - Ảnh: Chụp màn hình Dường như Youtuber này quên rằng những phụ nữ bị quay lén trong các clip câu view với lời tiêu đề khiếm nhãn này cũng cần một câu xin lỗi chân thành - Ảnh: Chụp từ clip Có thể thấy hoạt động thiện nguyện là tùy tâm mỗi người nhưng mang nó ra giật tít, câu view hay nhằm một mục đích nào đó thì cần phải xem lại để tránh ảnh hưởng xấu đến cộng đồng.

'Cụ ông gãi ngứa, người bụi đời và sơn móng chân' bị chì chiết khi nhận cơm từ thiện giữa mùa dịch, dân mạng phẫn nộ tột cùng Phát cơm từ thiện là một hành động đáng trân trọng thế nhưng nhiều người lại đang khiến nó trở thành những chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khiến mọi việc giảm đi ý nghĩa của nó rất nhiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/101-ly-do-khien-cu-dan-mang-tu-choi-hieu-loi-xin-loi-cua-youtuber-trong-on-ao-khong-phat-com-tu-thien-cho-nguoi-bui-doi-son-mong-412421.html